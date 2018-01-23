Юним волинським спортсменам з інвалідністю призначили президентські стипендії
Сьогодні, 12:40
Юним волинським спортсменам з інвалідністю та їх тренерам призначили стипендії президента України.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, - інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Зокрема, стипендії призначено трьом тренерам та сімом спортсменкам з Волині:
Андрощук К Олександрі Сергіївні, 2004 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з плавання;
Брилюк Софії Василівні, 2003 року народження, - бронзовій призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;
Іщук Марині Олександрівні, 2005 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;
Лобашевій Романі Романівні, 2004 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики;
Мартинюк Вікторії Вікторівні, 2005 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;
Мишковець Вікторії Володимирівні, 2003 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики;
Смідюк Анастасії Валеріївні, 2002 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів;
Білері Миколі Олексійовичу - тренерові чемпіонки всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів Смідюк А.В.;
Максимюку Сергію Леонтійовичу - тренерові срібної призерки всеукраїнських спортивних змагань з плавання Андрощук О.С.;
Шевчуку Миколі Миколайовичу - тренерові срібних та бронзової призерок всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу Іщук М.О., Мартинюк В.В. та Брилюк С.В.
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Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, - інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Зокрема, стипендії призначено трьом тренерам та сімом спортсменкам з Волині:
Андрощук К Олександрі Сергіївні, 2004 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з плавання;
Брилюк Софії Василівні, 2003 року народження, - бронзовій призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;
Іщук Марині Олександрівні, 2005 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;
Лобашевій Романі Романівні, 2004 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики;
Мартинюк Вікторії Вікторівні, 2005 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;
Мишковець Вікторії Володимирівні, 2003 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики;
Смідюк Анастасії Валеріївні, 2002 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів;
Білері Миколі Олексійовичу - тренерові чемпіонки всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів Смідюк А.В.;
Максимюку Сергію Леонтійовичу - тренерові срібної призерки всеукраїнських спортивних змагань з плавання Андрощук О.С.;
Шевчуку Миколі Миколайовичу - тренерові срібних та бронзової призерок всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу Іщук М.О., Мартинюк В.В. та Брилюк С.В.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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