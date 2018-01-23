Юним волинським спортсменам з інвалідністю призначили президентські стипендії

Юним волинським спортсменам з інвалідністю та їх тренерам призначили стипендії президента України.Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, - інформує Волинська обласна державна адміністрація.Зокрема, стипендії призначено трьом тренерам та сімом спортсменкам з Волині:, 2004 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з плавання;, 2003 року народження, - бронзовій призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;, 2005 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;, 2004 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики;, 2005 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;, 2003 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики;, 2002 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів;- тренерові чемпіонки всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів Смідюк А.В.;- тренерові срібної призерки всеукраїнських спортивних змагань з плавання Андрощук О.С.;- тренерові срібних та бронзової призерок всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу Іщук М.О., Мартинюк В.В. та Брилюк С.В.