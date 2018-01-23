вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Юним волинським спортсменам з інвалідністю призначили президентські стипендії

Юним волинським спортсменам з інвалідністю призначили президентські стипендії
Юним волинським спортсменам з інвалідністю та їх тренерам призначили стипендії президента України.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, - інформує Волинська обласна державна адміністрація.

Зокрема, стипендії призначено трьом тренерам та сімом спортсменкам з Волині:

Андрощук К Олександрі Сергіївні, 2004 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з плавання;

Брилюк Софії Василівні, 2003 року народження, - бронзовій призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;

Іщук Марині Олександрівні, 2005 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;

Лобашевій Романі Романівні, 2004 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики;

Мартинюк Вікторії Вікторівні, 2005 року народження, - срібній призерці всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу;

Мишковець Вікторії Володимирівні, 2003 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики;

Смідюк Анастасії Валеріївні, 2002 року народження, - чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів;

Білері Миколі Олексійовичу - тренерові чемпіонки всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів Смідюк А.В.;

Максимюку Сергію Леонтійовичу - тренерові срібної призерки всеукраїнських спортивних змагань з плавання Андрощук О.С.;

Шевчуку Миколі Миколайовичу - тренерові срібних та бронзової призерок всеукраїнських спортивних змагань з пляжного волейболу Іщук М.О., Мартинюк В.В. та Брилюк С.В.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, спортсмени, стипендії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Акція протесту на луцькій автостанції: ветерани АТО написали заяву на перевізника
Сьогодні, 13:10
Бив вогнегасником: на Волині поблизу автозаправки злодій напав на чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 12:48
Юним волинським спортсменам з інвалідністю призначили президентські стипендії
Сьогодні, 12:40
Волинянин знайшов у лісі велетенського гриба
Сьогодні, 12:24
Ігор Чайка – за майбутнє Ковеля*
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Обдаровані студенти отримуватимуть стипендії імені Героїв Небесної Сотні з Волині Обдаровані студенти отримуватимуть стипендії імені Героїв Небесної Сотні з Волині
12 серпень, 08:10
Для молодих вчених Волині хочуть запровадити стипендії Для молодих вчених Волині хочуть запровадити стипендії
16 червень, 06:17
На Волині планують збільшення стипендії На Волині планують збільшення стипендії
23 січень, 2018, 18:10
Президентські стипендії призначили трьом волинським спортсменам Президентські стипендії призначили трьом волинським спортсменам
27 червень, 2017, 10:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують волинянина, якого підозрюють у зґвалтуванні. ФОТО
Сьогодні, 13:26
 0
Акція протесту на луцькій автостанції: ветерани АТО написали заяву на перевізника
Сьогодні, 13:10
 0
Бив вогнегасником: на Волині поблизу автозаправки злодій напав на чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 12:48
 0
Юним волинським спортсменам з інвалідністю призначили президентські стипендії
Сьогодні, 12:40
 0
Волинянин знайшов у лісі велетенського гриба
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8