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Акція протесту на луцькій автостанції: ветерани АТО написали заяву на перевізника

Акція протесту на луцькій автостанції: ветерани АТО написали заяву на перевізника
Луцькі ветерани АТО викликали поліцію та написали заяву на перевізника. Заяву на перевізника автобуса "Луцьк-Луків" написала жінка загиблого в АТО Світлана Войтович.

Жінка розповіла Суспільному, що неодноразово їздить цим маршрутом і не може скористатися своїм правом на пільгове перевезення, гарантоване державою.

Нагадаємо, вчора, 13 вересня, в обласному центрі Волині ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту в якості протесту.

Жінку загиблого в АТО Світлану Войтович у п'ятницю, 11 вересня, водій автобуса "Луцьк-Луків" відмовився везти за пільговим посвідченням. Жінка розповіла, що неодноразово їздить цим автобусом, а своїм законним правом, яке їй гарантує держава, скористатися не може.

За допомогою Світлана Войтович звернулася до ветеранів АТО. Вчора, 13 вересня, на луцькій автостанції № 1 відбулась акція на захист прав пільгового перевезення. Рух автобуса "Луцьк-Луків" заблокували з 15:00 до 18:00 години. Учасники акції вимагали поспілкуватися з перевізником, який надає послуги за цим маршрутом, а також побачити додаток договору, у якому йдеться про пільгове перевезення, - розповіла психологиня Олена Звєрєва.

Не всі пасажири, які купили квитки на цей рейс - підтримали учасників акції, - розповіла Світлана Войтович. Люди обурювались. Світлана Войтович каже, що справа не в грошах, а у тому, як вона має пояснити своїм двом дітям, чому їхній батько загинув, а вони, як члени сім'ї загиблого, не можуть отримати захисту від держави.

Водій автобуса спілкуватися з учасниками акції відмовився. Перевізник на зустріч не з'явився, пославшися на свою зайнятість. Робота автостанції та всі інші маршрути працювали згідно з графіком, пізніше активісти викликали поліцію та написали на перевізника заяву.

Психологиня Олена Звєрєва назвала прізвище перевізника. За її словами, це Михайло Михайлович Яцишин. Він водночас доктор юридичних наук, викладач в університеті та член однієї із політичних партій, – стверджує жінка. Олені Звєрєвій вдалось записати коментар у касирів автостанції, чому вони не продають пільгові квитки. "Те, що у нас на комп'ютері є заведено, я продаю. Те чого немає, я не можу продати", - каже касирка.

Сьогодні, 14 вересня, учасники АТО знову збираються на автостанції, щоб почути позицію перевізника та домогтися виконання законів.


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Теги: акція протесу, автостанція, пільгове перевезення
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