Акція протесту на луцькій автостанції: ветерани АТО написали заяву на перевізника

Світлана Войтович.



Жінка розповіла



Нагадаємо, вчора, 13 вересня, в обласному центрі Волині ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту в якості протесту.



Жінку загиблого в АТО Світлану Войтович у п'ятницю, 11 вересня, водій автобуса "Луцьк-Луків" відмовився везти за пільговим посвідченням. Жінка розповіла, що неодноразово їздить цим автобусом, а своїм законним правом, яке їй гарантує держава, скористатися не може.



За допомогою Світлана Войтович звернулася до ветеранів АТО. Вчора, 13 вересня, на луцькій автостанції № 1 відбулась акція на захист прав пільгового перевезення. Рух автобуса "Луцьк-Луків" заблокували з 15:00 до 18:00 години. Учасники акції вимагали поспілкуватися з перевізником, який надає послуги за цим маршрутом, а також побачити додаток договору, у якому йдеться про пільгове перевезення, - розповіла психологиня Олена Звєрєва.



Не всі пасажири, які купили квитки на цей рейс - підтримали учасників акції, - розповіла Світлана Войтович. Люди обурювались. Світлана Войтович каже, що справа не в грошах, а у тому, як вона має пояснити своїм двом дітям, чому їхній батько загинув, а вони, як члени сім'ї загиблого, не можуть отримати захисту від держави.



Водій автобуса спілкуватися з учасниками акції відмовився. Перевізник на зустріч не з'явився, пославшися на свою зайнятість. Робота автостанції та всі інші маршрути працювали згідно з графіком, пізніше активісти викликали поліцію та написали на перевізника заяву.



Психологиня Олена Звєрєва назвала прізвище перевізника. За її словами, це Михайло Михайлович Яцишин. Він водночас доктор юридичних наук, викладач в університеті та член однієї із політичних партій, – стверджує жінка. Олені Звєрєвій вдалось записати коментар у касирів автостанції, чому вони не продають пільгові квитки. "Те, що у нас на комп'ютері є заведено, я продаю. Те чого немає, я не можу продати", - каже касирка.



Сьогодні, 14 вересня, учасники АТО знову збираються на автостанції, щоб почути позицію перевізника та домогтися виконання законів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі ветерани АТО викликали поліцію та написали заяву на перевізника. Заяву на перевізника автобуса "Луцьк-Луків" написала жінка загиблого в АТОЖінка розповіла Суспільному , що неодноразово їздить цим маршрутом і не може скористатися своїм правом на пільгове перевезення, гарантоване державою.Нагадаємо, вчора, 13 вересня, в обласному центрі ВолиніЖінку загиблого в АТО Світлану Войтович у п'ятницю, 11 вересня, водій автобуса "Луцьк-Луків" відмовився везти за пільговим посвідченням. Жінка розповіла, що неодноразово їздить цим автобусом, а своїм законним правом, яке їй гарантує держава, скористатися не може.За допомогою Світлана Войтович звернулася до ветеранів АТО. Вчора, 13 вересня, на луцькій автостанції № 1 відбулась акція на захист прав пільгового перевезення. Рух автобуса "Луцьк-Луків" заблокували з 15:00 до 18:00 години. Учасники акції вимагали поспілкуватися з перевізником, який надає послуги за цим маршрутом, а також побачити додаток договору, у якому йдеться про пільгове перевезення, - розповіла психологиняНе всі пасажири, які купили квитки на цей рейс - підтримали учасників акції, - розповіла Світлана Войтович. Люди обурювались. Світлана Войтович каже, що справа не в грошах, а у тому, як вона має пояснити своїм двом дітям, чому їхній батько загинув, а вони, як члени сім'ї загиблого, не можуть отримати захисту від держави.Водій автобуса спілкуватися з учасниками акції відмовився. Перевізник на зустріч не з'явився, пославшися на свою зайнятість. Робота автостанції та всі інші маршрути працювали згідно з графіком, пізніше активісти викликали поліцію та написали на перевізника заяву.Психологиня Олена Звєрєва назвала прізвище перевізника. За її словами, це Михайло Михайлович Яцишин. Він водночас доктор юридичних наук, викладач в університеті та член однієї із політичних партій, – стверджує жінка. Олені Звєрєвій вдалось записати коментар у касирів автостанції, чому вони не продають пільгові квитки. "Те, що у нас на комп'ютері є заведено, я продаю. Те чого немає, я не можу продати", - каже касирка.Сьогодні, 14 вересня, учасники АТО знову збираються на автостанції, щоб почути позицію перевізника та домогтися виконання законів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію