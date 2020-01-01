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Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО

Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО
В рамках заходів з відзначення Дня міста Луцька департамент культури реалізував мистецький проект «Лісова пісня».

Про це повідомляють на сайті Луцької міськради.

Арт-інсталяції у вигляді книжкових сторінок з ілюстраціями до поеми Лесі Українки «Лісова пісня», встановили на центральній алеї парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Вони гармонійно вписалися у ландшафт парку та доповнили загальну картину свята.

Куратор проекту: художниця Віра Конська. Учасники проекту, луцькі митці: Людмила Салинська, Олеся Іщук, Марія Іваньоха, Юрій Новодольський.

Проект приурочили до 935 річниці міста Луцька та 150 річниці від дня народження Лесі Українки.

Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО
Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО
Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО
Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО
Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО
Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО

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Теги: парк, арт-інсталяція, Лісова пісня
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