Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО





Про це повідомляють на сайті



Арт-інсталяції у вигляді книжкових сторінок з ілюстраціями до поеми Лесі Українки «Лісова пісня», встановили на центральній алеї парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Вони гармонійно вписалися у ландшафт парку та доповнили загальну картину свята.



Куратор проекту: художниця Віра Конська. Учасники проекту, луцькі митці: Людмила Салинська, Олеся Іщук, Марія Іваньоха, Юрій Новодольський.



Проект приурочили до 935 річниці міста Луцька та 150 річниці від дня народження Лесі Українки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках заходів з відзначення Дня міста Луцька департамент культури реалізував мистецький проект «Лісова пісня».Про це повідомляють на сайті Луцької міськради Арт-інсталяції у вигляді книжкових сторінок з ілюстраціями до поеми Лесі Українки «Лісова пісня», встановили на центральній алеї парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Вони гармонійно вписалися у ландшафт парку та доповнили загальну картину свята.Куратор проекту: художниця. Учасники проекту, луцькі митці:Проект приурочили до 935 річниці міста Луцька та 150 річниці від дня народження Лесі Українки.

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