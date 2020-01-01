Помер волинський священник
Сьогодні, 09:58
14 вересня на 79-му році життя помер протоієрей Іоанн Юрчук.
Про пишуть на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ.
Відомо, що отець Іоанн багато років служив кліриком у ковельському Воскресенському соборі, благочинним Турійської округи.
За його настоятельства завершили будівництво і освятили Свято-Троїцький собор у Ковелі. Був кліриком ковельської Михайлівської церкви та допомагав у богослужіннях при храмі Сергія Радонезького.
Похорон священника відбудеться 15 вересня (вівторок) в храмі преп. Сергія Радонезького (м.Ковель. вул.Ветеранів, 1а).
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Про пишуть на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ.
Відомо, що отець Іоанн багато років служив кліриком у ковельському Воскресенському соборі, благочинним Турійської округи.
За його настоятельства завершили будівництво і освятили Свято-Троїцький собор у Ковелі. Був кліриком ковельської Михайлівської церкви та допомагав у богослужіннях при храмі Сергія Радонезького.
Похорон священника відбудеться 15 вересня (вівторок) в храмі преп. Сергія Радонезького (м.Ковель. вул.Ветеранів, 1а).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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