Помер волинський священник

Іоанн Юрчук.



Про пишуть на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ.



Відомо, що отець Іоанн багато років служив кліриком у ковельському Воскресенському соборі, благочинним Турійської округи.



За його настоятельства завершили будівництво і освятили Свято-Троїцький собор у Ковелі. Був кліриком ковельської Михайлівської церкви та допомагав у богослужіннях при храмі Сергія Радонезького.



Похорон священника відбудеться 15 вересня (вівторок) в храмі преп. Сергія Радонезького (м.Ковель. вул.Ветеранів, 1а).



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