вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер волинський священник

Помер волинський священник
14 вересня на 79-му році життя помер протоієрей Іоанн Юрчук.

Про пишуть на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

Відомо, що отець Іоанн багато років служив кліриком у ковельському Воскресенському соборі, благочинним Турійської округи.

За його настоятельства завершили будівництво і освятили Свято-Троїцький собор у Ковелі. Був кліриком ковельської Михайлівської церкви та допомагав у богослужіннях при храмі Сергія Радонезького.

Похорон священника відбудеться 15 вересня (вівторок) в храмі преп. Сергія Радонезького (м.Ковель. вул.Ветеранів, 1а).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іоанн Юрчук, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:12
На Волині незаконно зрубали дерев на майже 2 мільйони гривень
Сьогодні, 10:11
Помер волинський священник
Сьогодні, 09:58
Сотні хасидів намагаються прорватися в Україну з Білорусі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:46
75 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 вересня
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
На Волині п'яний велосипедист в'їхав в бетонну електроопору: чоловік помер у лікарні На Волині п'яний велосипедист в'їхав в бетонну електроопору: чоловік помер у лікарні
14 вересень, 14:22
В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від початку пандемії В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від початку пандемії
12 вересень, 13:24
Прилетів на відпочинок, а потрапив у реанімацію: подробиці про українця, який помер від коронавірусу у Туреччині Прилетів на відпочинок, а потрапив у реанімацію: подробиці про українця, який помер від коронавірусу у Туреччині
10 вересень, 10:46
У Луцьку чоловік загинув від удару струмом під час ремонту розетки У Луцьку чоловік загинув від удару струмом під час ремонту розетки
09 вересень, 09:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі українець під час тест-драйву розбив Chrysler, який хотів купити. ФОТО
Сьогодні, 10:47
 0
У Володимирі-Волинському через коронавірус в учнів на самоізоляцію відправили два класи
Сьогодні, 10:31
 0
У Луцьку на мосту зіткнулись чотири автівки, рух – ускладнений
Сьогодні, 10:16
 0
В ТРЦ «ПортCity» влаштують грандіозне свято осені*
Сьогодні, 10:15
 0
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8