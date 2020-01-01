Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*
Сьогодні, 10:32
Восени потреба у вітамінах для організму особливо актуальна. У магазин спортивного харчування «Quick Mass», що на 1-му поверсі РЦ «Промінь», допоможуть у виборі продуктів, необхідних індивідуально для кожеого окремого покупця.
Для зміцнення імунітету тут можна знайти:
- Омега-3. Ці жирні кислоти потрібні для утворення оболонок довкола нейронів, синтезу ейкозаноїдів — одного із типів молекул, за допомогою яких клітини імунної системи спілкуються між собою, а також для стискання судин, здоров’я та розвитку мозку.
- Загальні вітамінно-мінеральні комплекси. Вони допомагають зміцнити імунітет, не допустити вторгнення вірусів у організм.
- Глютамін. Ця речовина здатна значно знизити ризик інфекції верхніх дихальних шляхів.
- Вітамін D. Він активує синтез власних «антибіотиків» організму, активних проти бактерій, грибів, вірусів.
- Вітамін С та спіруліна. Ці речовини є потужними антиоксидантами.
- Цинк. Він стимулює роботу клітин імунітету, які виділяються у відповідь на вторгнення вірусів.
Магазин працює: Пн – Пт: 10:00-20:00, Сб: 11:00-18:00, Нд: - вихідний.
Є можливість забрати товар в магазині або замовити доставку по місту та Новою поштою.
Дізнатись про весь асортимент та замовити товари можна за номером: (095) 00 195 56 та на сторінці в інстаграмі: https://www.instagram.com/sportfitness.lutsk.ukr/
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Для зміцнення імунітету тут можна знайти:
- Омега-3. Ці жирні кислоти потрібні для утворення оболонок довкола нейронів, синтезу ейкозаноїдів — одного із типів молекул, за допомогою яких клітини імунної системи спілкуються між собою, а також для стискання судин, здоров’я та розвитку мозку.
- Загальні вітамінно-мінеральні комплекси. Вони допомагають зміцнити імунітет, не допустити вторгнення вірусів у організм.
- Глютамін. Ця речовина здатна значно знизити ризик інфекції верхніх дихальних шляхів.
- Вітамін D. Він активує синтез власних «антибіотиків» організму, активних проти бактерій, грибів, вірусів.
- Вітамін С та спіруліна. Ці речовини є потужними антиоксидантами.
- Цинк. Він стимулює роботу клітин імунітету, які виділяються у відповідь на вторгнення вірусів.
Магазин працює: Пн – Пт: 10:00-20:00, Сб: 11:00-18:00, Нд: - вихідний.
Є можливість забрати товар в магазині або замовити доставку по місту та Новою поштою.
Дізнатись про весь асортимент та замовити товари можна за номером: (095) 00 195 56 та на сторінці в інстаграмі: https://www.instagram.com/sportfitness.lutsk.ukr/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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