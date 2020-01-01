Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*





Для зміцнення імунітету тут можна знайти:



- Омега-3. Ці жирні кислоти потрібні для утворення оболонок довкола нейронів, синтезу ейкозаноїдів — одного із типів молекул, за допомогою яких клітини імунної системи спілкуються між собою, а також для стискання судин, здоров’я та розвитку мозку.



- Загальні вітамінно-мінеральні комплекси. Вони допомагають зміцнити імунітет, не допустити вторгнення вірусів у організм.



- Глютамін. Ця речовина здатна значно знизити ризик інфекції верхніх дихальних шляхів.



- Вітамін D. Він активує синтез власних «антибіотиків» організму, активних проти бактерій, грибів, вірусів.



- Вітамін С та спіруліна. Ці речовини є потужними антиоксидантами.



- Цинк. Він стимулює роботу клітин імунітету, які виділяються у відповідь на вторгнення вірусів.



Магазин працює: Пн – Пт: 10:00-20:00, Сб: 11:00-18:00, Нд: - вихідний.



Є можливість забрати товар в магазині або замовити доставку по місту та Новою поштою.



Дізнатись про весь асортимент та замовити товари можна за номером: (095) 00 195 56 та на сторінці в інстаграмі:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Восени потреба у вітамінах для організму особливо актуальна. У магазин спортивного харчування «Quick Mass», що на 1-му поверсі РЦ «Промінь», допоможуть у виборі продуктів, необхідних індивідуально для кожеого окремого покупця.Для зміцнення імунітету тут можна знайти:- Омега-3. Ці жирні кислоти потрібні для утворення оболонок довкола нейронів, синтезу ейкозаноїдів — одного із типів молекул, за допомогою яких клітини імунної системи спілкуються між собою, а також для стискання судин, здоров’я та розвитку мозку.- Загальні вітамінно-мінеральні комплекси. Вони допомагають зміцнити імунітет, не допустити вторгнення вірусів у організм.- Глютамін. Ця речовина здатна значно знизити ризик інфекції верхніх дихальних шляхів.- Вітамін D. Він активує синтез власних «антибіотиків» організму, активних проти бактерій, грибів, вірусів.- Вітамін С та спіруліна. Ці речовини є потужними антиоксидантами.- Цинк. Він стимулює роботу клітин імунітету, які виділяються у відповідь на вторгнення вірусів.Магазин працює: Пн – Пт: 10:00-20:00, Сб: 11:00-18:00, Нд: - вихідний.Є можливість забрати товар в магазині або замовити доставку по місту та Новою поштою.Дізнатись про весь асортимент та замовити товари можна за номером: (095) 00 195 56 та на сторінці в інстаграмі: https://www.instagram.com/sportfitness.lutsk.ukr/

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію