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Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*

Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*
Восени потреба у вітамінах для організму особливо актуальна. У магазин спортивного харчування «Quick Mass», що на 1-му поверсі РЦ «Промінь», допоможуть у виборі продуктів, необхідних індивідуально для кожеого окремого покупця.

Для зміцнення імунітету тут можна знайти:

- Омега-3. Ці жирні кислоти потрібні для утворення оболонок довкола нейронів, синтезу ейкозаноїдів — одного із типів молекул, за допомогою яких клітини імунної системи спілкуються між собою, а також для стискання судин, здоров’я та розвитку мозку.

- Загальні вітамінно-мінеральні комплекси. Вони допомагають зміцнити імунітет, не допустити вторгнення вірусів у організм.

- Глютамін. Ця речовина здатна значно знизити ризик інфекції верхніх дихальних шляхів.

- Вітамін D. Він активує синтез власних «антибіотиків» організму, активних проти бактерій, грибів, вірусів.

- Вітамін С та спіруліна. Ці речовини є потужними антиоксидантами.
Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*

- Цинк. Він стимулює роботу клітин імунітету, які виділяються у відповідь на вторгнення вірусів.
Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*

Магазин працює: Пн – Пт: 10:00-20:00, Сб: 11:00-18:00, Нд: - вихідний.

Є можливість забрати товар в магазині або замовити доставку по місту та Новою поштою.

Дізнатись про весь асортимент та замовити товари можна за номером: (095) 00 195 56 та на сторінці в інстаграмі: https://www.instagram.com/sportfitness.lutsk.ukr/
Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*
Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*
Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*

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Теги: Вітаміни, Промінь, Quick Mass
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