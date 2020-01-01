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У місті на Волині на тиждень перекриють перехрестя

У місті на Волині на тиждень перекриють перехрестя
У зв’язку з продовженням робіт із заміни водопроводу у місті Володимирі-Волинському по вулиці Сагайдачного перекриють рух транспорту на перехресті.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Так, з 21 вересня буде перекрито для проїзду перехрестя вул.Сагайдачного – вул.Незалежності.

Орієнтовно роботи триватимуть близько одного тижня.

В учасників дорожнього руху просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Володимир, перекриття перехрестя
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