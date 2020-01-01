У місті на Волині на тиждень перекриють перехрестя





Про це



Так, з 21 вересня буде перекрито для проїзду перехрестя вул.Сагайдачного – вул.Незалежності.



Орієнтовно роботи триватимуть близько одного тижня.



В учасників дорожнього руху просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з продовженням робіт із заміни водопроводу у місті Володимирі-Волинському по вулиці Сагайдачного перекриють рух транспорту на перехресті.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Так, з 21 вересня буде перекрито для проїзду перехрестя вул.Сагайдачного – вул.Незалежності.Орієнтовно роботи триватимуть близько одного тижня.В учасників дорожнього руху просять вибачення за тимчасові незручності.

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