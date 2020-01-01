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Уродженця Луцька можуть визнати найсексуальнішим письменником України

Уродженця Луцька можуть визнати найсексуальнішим письменником України
Відомий український прозаїк, поет, публіцист, музикант, журналіст Павло Коробчук, який народився у Луцьку претендує на звання найсексуальнішого літератора України.

Про це повідомляє ТаблоїдВолині.

Народна премія «Золотий ліфон» обирає найсексуальніших діячів української культури: музики, театру, літератури, кіно та інших видів мистецтва, «фігурантів жіночих еротичних фантазій та таємних вологих думок, чоловіків, які здіймають бунт серед мурашок на шкірі».

Одним із претендентів на неординарну народну премію став і письменник з Луцька Павло Коробчук. Підтримати лучанина можна, проголосувавши в коментарях на сторінці «Золотого ліфона». До слова, голосування закінчиться уже сьогодні, 18 вересня.

«Отже, хто вони? Хто спонукає жіноцтво на грішні думки? В кого шанувальниці кидають зірвані ліфчики як вияв глибокої любові та симпатії? Сексуальність – це не зовнішність. Це вир емоцій, що підіймається в душі», – йдеться на сторінці премії.

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Теги: Луцьк, конкурс
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