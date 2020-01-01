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Поліція Волині розшукує вірменина: просять допомогти

Поліція Волині розшукує вірменина: просять допомогти
Працівники управління карного розшуку розшукують Хачатряна Рафіка Рубиковича, 21 серпня 1988 року народження, уродженця та мешканця Республіки Вірменія.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за номерами: (0332) 74-20-01, 0689475307, 0991420382 або 102.




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Теги: розшук, поліція, Волинь
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