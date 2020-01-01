Поліція Волині розшукує вірменина: просять допомогти
Сьогодні, 10:42
Працівники управління карного розшуку розшукують Хачатряна Рафіка Рубиковича, 21 серпня 1988 року народження, уродженця та мешканця Республіки Вірменія.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за номерами: (0332) 74-20-01, 0689475307, 0991420382 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за номерами: (0332) 74-20-01, 0689475307, 0991420382 або 102.
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