Три смерті і 96 нових випадків на добу: на Волині ускладнилася ситуація з коронавірусом

За останню добу на Волині зареєстровано 96 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 104 особи. Летальних випадків – 3 (у Луцьку, Нововолинську та Горохівському районі).Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21 , м. Нововолинськ – 3, Володимир-Волинський район – 17, Горохівський район – 4, Луцький район – 21, Камінь-Каширський район – 1, Ківерцівський район – 11, Маневицький район – 3, Турійський район – 10, Ковельський район – 1, Локачинський район – 2, Ратнівський район – 2.Загалом станом на 18 вересня в області зареєстрували 6689 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 426 у дітей та 757 у медичних працівників. Одужало 4737 осіб, з них 307 дітей та 582 медичних працівники. 143 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1757 (в т. ч. 38 летальних)• Луцький район – 734 (в т. ч. 13 летальних)• м. Нововолинськ – 432 (в т. ч. 11 летальних)• Іваничівський район – 126• Володимир-Волинський район – 486 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 316 (в т. ч. 6 летальних)• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 667 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 492 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 60• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –221 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 372 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 227 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 123 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 107 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 58 (в т. ч. 1 летальний).За попередню добу надійшло 101 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 43544 особи. В тому числі за останню добу обстежили 521 особу.