Три смерті і 96 нових випадків на добу: на Волині ускладнилася ситуація з коронавірусом
Сьогодні, 10:50
За останню добу на Волині зареєстровано 96 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 104 особи. Летальних випадків – 3 (у Луцьку, Нововолинську та Горохівському районі).
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21 , м. Нововолинськ – 3, Володимир-Волинський район – 17, Горохівський район – 4, Луцький район – 21, Камінь-Каширський район – 1, Ківерцівський район – 11, Маневицький район – 3, Турійський район – 10, Ковельський район – 1, Локачинський район – 2, Ратнівський район – 2.
Загалом станом на 18 вересня в області зареєстрували 6689 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 426 у дітей та 757 у медичних працівників. Одужало 4737 осіб, з них 307 дітей та 582 медичних працівники. 143 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1757 (в т. ч. 38 летальних)
• Луцький район – 734 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 432 (в т. ч. 11 летальних)
• Іваничівський район – 126
• Володимир-Волинський район – 486 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 316 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 667 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 492 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 60
• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –221 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 372 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 227 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 123 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 107 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 58 (в т. ч. 1 летальний).
За попередню добу надійшло 101 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 43544 особи. В тому числі за останню добу обстежили 521 особу.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21 , м. Нововолинськ – 3, Володимир-Волинський район – 17, Горохівський район – 4, Луцький район – 21, Камінь-Каширський район – 1, Ківерцівський район – 11, Маневицький район – 3, Турійський район – 10, Ковельський район – 1, Локачинський район – 2, Ратнівський район – 2.
Загалом станом на 18 вересня в області зареєстрували 6689 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 426 у дітей та 757 у медичних працівників. Одужало 4737 осіб, з них 307 дітей та 582 медичних працівники. 143 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1757 (в т. ч. 38 летальних)
• Луцький район – 734 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 432 (в т. ч. 11 летальних)
• Іваничівський район – 126
• Володимир-Волинський район – 486 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 316 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 667 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 492 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 60
• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –221 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 372 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 227 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 123 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 107 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 58 (в т. ч. 1 летальний).
За попередню добу надійшло 101 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 43544 особи. В тому числі за останню добу обстежили 521 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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