Волинські веслувальники вибороли 8 медалей на всеукраїнському чемпіонаті





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На чемпіонат з'їхалися майже 300 веслувальників з усієї України. Змагання проводять на річці Ворскла. У перший день чемпіонату відбулося майже 70 заїздів у чотирьох дистанціях – 200 та 500 метрів, а також 1 та 5 кілометрів.



За результатами першого дня змагань волиняни три золоті медалі, одну срібну та чотири бронзові відзнаки.



Золото для команди Волині здобули:

- Андрій Рибачок у каное-одиночці на дистанції 200 метрів

- Андрій Рибачок та Володимир Троцюк у каное-двійці на дистанції 200 метрів

- Володимир Троцюк, Богдан Куницький, Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.

- Богдан Чабан та Антон Кисіль здобули срібло на дистанції 200 м у каное-двійці.



Бронзові медалі вибороли:

- Олександр Яцюк у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

- Ілона Грабовець у каное-одиночці 200 метрів

- Павло Семенюк та Павло Борсук у каное-двійці на дистанції 200 метрів

- Сергій Яковлєв, Назар Остапчук, Павло Семенюк та Богдан Чабан у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.



Команду-переможницю визначать 20 вересня за кількістю нагород у спортсменів. Цей всеукраїнський чемпіонат біля Полтави влаштовують понад 10 років поспіль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтаві 17 вересня розпочався командний чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, який триватиме до 20 вересня. У перший день чемпіонату волинські веслувальники здобули 8 медалей.Про це повідомляє "Суспільне Волині".На чемпіонат з'їхалися майже 300 веслувальників з усієї України. Змагання проводять на річці Ворскла. У перший день чемпіонату відбулося майже 70 заїздів у чотирьох дистанціях – 200 та 500 метрів, а також 1 та 5 кілометрів.За результатами першого дня змагань волиняни три золоті медалі, одну срібну та чотири бронзові відзнаки.Золото для команди Волині здобули:у каное-одиночці на дистанції 200 метрів- Андрій Рибачок тау каное-двійці на дистанції 200 метрів- Володимир Троцюк,у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.здобули срібло на дистанції 200 м у каное-двійці.Бронзові медалі вибороли:- Олександр Яцюк у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.у каное-одиночці 200 метрівтау каное-двійці на дистанції 200 метрів, Павло Семенюк та Богдан Чабан у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.Команду-переможницю визначать 20 вересня за кількістю нагород у спортсменів. Цей всеукраїнський чемпіонат біля Полтави влаштовують понад 10 років поспіль.

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