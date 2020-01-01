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Волинські веслувальники вибороли 8 медалей на всеукраїнському чемпіонаті

Волинські веслувальники вибороли 8 медалей на всеукраїнському чемпіонаті
У Полтаві 17 вересня розпочався командний чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, який триватиме до 20 вересня. У перший день чемпіонату волинські веслувальники здобули 8 медалей.

Про це повідомляє "Суспільне Волині".

На чемпіонат з'їхалися майже 300 веслувальників з усієї України. Змагання проводять на річці Ворскла. У перший день чемпіонату відбулося майже 70 заїздів у чотирьох дистанціях – 200 та 500 метрів, а також 1 та 5 кілометрів.

За результатами першого дня змагань волиняни три золоті медалі, одну срібну та чотири бронзові відзнаки.

Золото для команди Волині здобули:
- Андрій Рибачок у каное-одиночці на дистанції 200 метрів
- Андрій Рибачок та Володимир Троцюк у каное-двійці на дистанції 200 метрів
- Володимир Троцюк, Богдан Куницький, Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.
- Богдан Чабан та Антон Кисіль здобули срібло на дистанції 200 м у каное-двійці.

Бронзові медалі вибороли:
- Олександр Яцюк у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.
- Ілона Грабовець у каное-одиночці 200 метрів
- Павло Семенюк та Павло Борсук у каное-двійці на дистанції 200 метрів
- Сергій Яковлєв, Назар Остапчук, Павло Семенюк та Богдан Чабан у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.

Команду-переможницю визначать 20 вересня за кількістю нагород у спортсменів. Цей всеукраїнський чемпіонат біля Полтави влаштовують понад 10 років поспіль.

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Теги: веслування, всеукраїнський чемпілнат, волиняни
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