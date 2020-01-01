Волинські веслувальники вибороли 8 медалей на всеукраїнському чемпіонаті
Сьогодні, 16:30
У Полтаві 17 вересня розпочався командний чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, який триватиме до 20 вересня. У перший день чемпіонату волинські веслувальники здобули 8 медалей.
Про це повідомляє "Суспільне Волині".
На чемпіонат з'їхалися майже 300 веслувальників з усієї України. Змагання проводять на річці Ворскла. У перший день чемпіонату відбулося майже 70 заїздів у чотирьох дистанціях – 200 та 500 метрів, а також 1 та 5 кілометрів.
За результатами першого дня змагань волиняни три золоті медалі, одну срібну та чотири бронзові відзнаки.
Золото для команди Волині здобули:
- Андрій Рибачок у каное-одиночці на дистанції 200 метрів
- Андрій Рибачок та Володимир Троцюк у каное-двійці на дистанції 200 метрів
- Володимир Троцюк, Богдан Куницький, Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.
- Богдан Чабан та Антон Кисіль здобули срібло на дистанції 200 м у каное-двійці.
Бронзові медалі вибороли:
- Олександр Яцюк у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.
- Ілона Грабовець у каное-одиночці 200 метрів
- Павло Семенюк та Павло Борсук у каное-двійці на дистанції 200 метрів
- Сергій Яковлєв, Назар Остапчук, Павло Семенюк та Богдан Чабан у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.
Команду-переможницю визначать 20 вересня за кількістю нагород у спортсменів. Цей всеукраїнський чемпіонат біля Полтави влаштовують понад 10 років поспіль.
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Про це повідомляє "Суспільне Волині".
На чемпіонат з'їхалися майже 300 веслувальників з усієї України. Змагання проводять на річці Ворскла. У перший день чемпіонату відбулося майже 70 заїздів у чотирьох дистанціях – 200 та 500 метрів, а також 1 та 5 кілометрів.
За результатами першого дня змагань волиняни три золоті медалі, одну срібну та чотири бронзові відзнаки.
Золото для команди Волині здобули:
- Андрій Рибачок у каное-одиночці на дистанції 200 метрів
- Андрій Рибачок та Володимир Троцюк у каное-двійці на дистанції 200 метрів
- Володимир Троцюк, Богдан Куницький, Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.
- Богдан Чабан та Антон Кисіль здобули срібло на дистанції 200 м у каное-двійці.
Бронзові медалі вибороли:
- Олександр Яцюк у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.
- Ілона Грабовець у каное-одиночці 200 метрів
- Павло Семенюк та Павло Борсук у каное-двійці на дистанції 200 метрів
- Сергій Яковлєв, Назар Остапчук, Павло Семенюк та Богдан Чабан у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.
Команду-переможницю визначать 20 вересня за кількістю нагород у спортсменів. Цей всеукраїнський чемпіонат біля Полтави влаштовують понад 10 років поспіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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