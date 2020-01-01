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Порівнював зі свиньми: прикордонник з Волині вибачився за відео з образою ЗСУ

Порівнював зі свиньми: прикордонник з Волині вибачився за відео з образою ЗСУ
Волинський прикордонник Ігор Шарун, який порівнював Збройні сили України зі свинями, вибачився з а свій вчинок.

Про це повідомляє БУГ.

Нагадаємо, випадок став скандальним, після того, як хлопець, який служить у Прикордонних військах, порівняв на відео в ТікТок воїнів Збройних сил України зі свинями.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

«Моє ім’я серед українського суспільства прозвучало в дуже негативному світлі. І причиною цьому став мій необдуманий і ганебний вчинок. Відразу зазначу, на даний момент я проходжу військову службу в лавах Державної прикордонної служби України. І тому за необдуманість своїх дій мені вдвічі соромно. Я прошу вибачення у всіх захисників України! Жодних думок про будь-яке насміхання над армією України я не мав та не маю. Я свідомо обирав для себе шлях захисту України і залишаюся патріотом нашої Батьківщини. Мені дійсно прикро, що під час користування однією з соціальних мереж поширив вкрай недоречне відео, в якому йшлося про армію України. Ще раз прошу вибачення в своїх побратимів та кожного, хто захищає нашу країну, за цю ситуацію. Слава Україні!!!» – йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, скандал, ЗСУ, ДПСУ
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