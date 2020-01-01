На волинському пункті пропуску службовий пес знайшов у авто боєприпаси
Сьогодні, 19:25
На українсько-білоруському кордоні прикордонники Луцького загону виявили набої.
Зазначається, що 21 вересня в пункт пропуску "Доманово" з Білорусі прибув автовоз, під керуванням громадянина України. Під час прикордонного контролю на один з легковиків, які перевозились, спрацював службовий собака, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Оглянувши Nissan, охоронці кордону виявили в багажному відділенні п’ять набоїв «LUGER».
Про небезпечну знахідку прикордонники повідомили представників Нацполіції, які в подальшому й вилучили боєприпаси.
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Зазначається, що 21 вересня в пункт пропуску "Доманово" з Білорусі прибув автовоз, під керуванням громадянина України. Під час прикордонного контролю на один з легковиків, які перевозились, спрацював службовий собака, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Оглянувши Nissan, охоронці кордону виявили в багажному відділенні п’ять набоїв «LUGER».
Про небезпечну знахідку прикордонники повідомили представників Нацполіції, які в подальшому й вилучили боєприпаси.
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