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На волинському пункті пропуску службовий пес знайшов у авто боєприпаси

На волинському пункті пропуску службовий пес знайшов у авто боєприпаси
На українсько-білоруському кордоні прикордонники Луцького загону виявили набої.

Зазначається, що 21 вересня в пункт пропуску "Доманово" з Білорусі прибув автовоз, під керуванням громадянина України. Під час прикордонного контролю на один з легковиків, які перевозились, спрацював службовий собака, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Оглянувши Nissan, охоронці кордону виявили в багажному відділенні п’ять набоїв «LUGER».

Про небезпечну знахідку прикордонники повідомили представників Нацполіції, які в подальшому й вилучили боєприпаси.

На волинському пункті пропуску службовий пес знайшов у авто боєприпаси
На волинському пункті пропуску службовий пес знайшов у авто боєприпаси

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Теги: Доманово, набої
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