На волинському пункті пропуску службовий пес знайшов у авто боєприпаси





Зазначається, що 21 вересня в пункт пропуску "Доманово" з Білорусі прибув автовоз, під керуванням громадянина України. Під час прикордонного контролю на один з легковиків, які перевозились, спрацював службовий собака, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.



Оглянувши Nissan, охоронці кордону виявили в багажному відділенні п’ять набоїв «LUGER».



Про небезпечну знахідку прикордонники повідомили представників Нацполіції, які в подальшому й вилучили боєприпаси.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-білоруському кордоні прикордонники Луцького загону виявили набої.Зазначається, що 21 вересня в пункт пропуску "Доманово" з Білорусі прибув автовоз, під керуванням громадянина України. Під час прикордонного контролю на один з легковиків, які перевозились, спрацював службовий собака, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Оглянувши Nissan, охоронці кордону виявили в багажному відділенні п’ять набоїв «LUGER».Про небезпечну знахідку прикордонники повідомили представників Нацполіції, які в подальшому й вилучили боєприпаси.

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