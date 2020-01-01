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У Луцьку оштрафували велосипедиста, який їхав на червоний сигнал світлофору. ВІДЕО

У Луцьку оштрафували велосипедиста, який їхав на червоний сигнал світлофору. ВІДЕО
У Луцьку патрульні виписали постанову на 49-річного велосипедиста, який проїхав регульоване перехрестя на заборонний сигнал світлофору, чим порушив правила дорожнього руху.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Патрульні склали на власника двоколісного транспорного засобу постанову за ч. 2 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху велосипедистами) КУпАП.

Нагадаємо, що 23 вересня волинські патрульні "полювали" на недобросовісних пішоходів. Вони провели профілактичну акцію і пояснили лучанам, до чого може призвести їхня легковажність.


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Теги: патрульні, велосипедист, Луцьк
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