На Волині вилучили контрафактний алкоголь та цигарки вартістю 4 мільйони гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:53
Під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури працівники ГУ ДФС спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Волинській області на Волині викрили діяльність підпільного цеху із виробництва тютюнових виробів.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
У межах розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, зберігання й збут підакцизних товарів (ч.1 ст. 204 КК України) 24 вересня 2020 року правоохоронці провели санкціонований огляд складського приміщення в одному із сіл Ковельського району, в ході якого із незаконного обігу вилучили 4 тонни тютюну та 88 коробів сигаретної фурнітури (складові частини для виготовлення цигарок – фільтри, папір, ящики тощо).
Крім того, виявивили також додаткове приховане приміщення, в якому зберігалось 4000 літрів спирту, призначених для незаконної реалізації жителям Волинської області та виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, про що свідчить значна кількість порожньої тари із залишками алкопродукції.
Вартість виявленого контрафакту – 4 мільйони гривень.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Триває досудове розслідування.
Встановлюють громадян, причетних до незаконного промислу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
У межах розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, зберігання й збут підакцизних товарів (ч.1 ст. 204 КК України) 24 вересня 2020 року правоохоронці провели санкціонований огляд складського приміщення в одному із сіл Ковельського району, в ході якого із незаконного обігу вилучили 4 тонни тютюну та 88 коробів сигаретної фурнітури (складові частини для виготовлення цигарок – фільтри, папір, ящики тощо).
Крім того, виявивили також додаткове приховане приміщення, в якому зберігалось 4000 літрів спирту, призначених для незаконної реалізації жителям Волинської області та виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, про що свідчить значна кількість порожньої тари із залишками алкопродукції.
Вартість виявленого контрафакту – 4 мільйони гривень.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Триває досудове розслідування.
Встановлюють громадян, причетних до незаконного промислу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Експравоохоронці у складі банди викрадали елітні автівки і розбирали їх на запчастини у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:19
На Волині вилучили контрафактний алкоголь та цигарки вартістю 4 мільйони гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:53
У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*
Сьогодні, 16:35