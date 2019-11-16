На Волині вилучили контрафактний алкоголь та цигарки вартістю 4 мільйони гривень. ФОТО





Про це



У межах розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, зберігання й збут підакцизних товарів (ч.1 ст. 204 КК України) 24 вересня 2020 року правоохоронці провели санкціонований огляд складського приміщення в одному із сіл Ковельського району, в ході якого із незаконного обігу вилучили 4 тонни тютюну та 88 коробів сигаретної фурнітури (складові частини для виготовлення цигарок – фільтри, папір, ящики тощо).



Крім того, виявивили також додаткове приховане приміщення, в якому зберігалось 4000 літрів спирту, призначених для незаконної реалізації жителям Волинської області та виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, про що свідчить значна кількість порожньої тари із залишками алкопродукції.



Вартість виявленого контрафакту – 4 мільйони гривень.



Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Триває досудове розслідування.



Встановлюють громадян, причетних до незаконного промислу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури працівники ГУ ДФС спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Волинській області на Волині викрили діяльність підпільного цеху із виробництва тютюнових виробів.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.У межах розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, зберігання й збут підакцизних товарів (ч.1 ст. 204 КК України) 24 вересня 2020 року правоохоронці провели санкціонований огляд складського приміщення в одному із сіл Ковельського району, в ході якого із незаконного обігу вилучили 4 тонни тютюну та 88 коробів сигаретної фурнітури (складові частини для виготовлення цигарок – фільтри, папір, ящики тощо).Крім того, виявивили також додаткове приховане приміщення, в якому зберігалось 4000 літрів спирту, призначених для незаконної реалізації жителям Волинської області та виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, про що свідчить значна кількість порожньої тари із залишками алкопродукції.Вартість виявленого контрафакту – 4 мільйони гривень.Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Триває досудове розслідування.Встановлюють громадян, причетних до незаконного промислу.

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