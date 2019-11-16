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На Волині вилучили контрафактний алкоголь та цигарки вартістю 4 мільйони гривень. ФОТО

На Волині вилучили контрафактний алкоголь та цигарки вартістю 4 мільйони гривень. ФОТО
Під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури працівники ГУ ДФС спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Волинській області на Волині викрили діяльність підпільного цеху із виробництва тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

У межах розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, зберігання й збут підакцизних товарів (ч.1 ст. 204 КК України) 24 вересня 2020 року правоохоронці провели санкціонований огляд складського приміщення в одному із сіл Ковельського району, в ході якого із незаконного обігу вилучили 4 тонни тютюну та 88 коробів сигаретної фурнітури (складові частини для виготовлення цигарок – фільтри, папір, ящики тощо).

Крім того, виявивили також додаткове приховане приміщення, в якому зберігалось 4000 літрів спирту, призначених для незаконної реалізації жителям Волинської області та виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, про що свідчить значна кількість порожньої тари із залишками алкопродукції.

Вартість виявленого контрафакту – 4 мільйони гривень.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Триває досудове розслідування.

Встановлюють громадян, причетних до незаконного промислу.

На Волині вилучили контрафактний алкоголь та цигарки вартістю 4 мільйони гривень. ФОТО
На Волині вилучили контрафактний алкоголь та цигарки вартістю 4 мільйони гривень. ФОТО
На Волині вилучили контрафактний алкоголь та цигарки вартістю 4 мільйони гривень. ФОТО

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Теги: підпільний цех, Волинь, обшуки
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