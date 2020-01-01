Водій-порушник за кількасот гривень хотів «відмазатись» від волинських поліцейських





Про це



Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік надав працівникам неправомірну вигоду у сумі кількасот гривень.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 68 тис. грн., обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 24 вересня, волинські поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили 51-річного водія мотоцикла.Про це повідомляють на офіційній сторінці Ратнівського відділення поліції ГУНП у Волинській області.Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік надав працівникам неправомірну вигоду у сумі кількасот гривень.На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 68 тис. грн., обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

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