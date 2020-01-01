На Волині «горів» автозаправний комплекс
Сьогодні, 04:22
У селищі Любешів відбулись комплексі тактико-спеціальні навчання з ліквідації пожежі на найбільшому в районі автозаправному комплексі.
Фахівці цивільного захисту спільно з персоналом АЗС відпрацювали порядок дій у випадку пожежі. Першими в боротьбу з вогнем приступили працівники станції, які вжили заходів для евакуації людей і техніки з небезпечної території, застосували для гасіння вогню вогнегасники, - повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області прибули до місця події в складі двох відділень, включились в апарати на стисненому повітрі та провели бойове розгортання. Для подачі на гасіння пожежі пального рятувальники одягнули тепловідбивні костюми. Завдяки правильному порядку застосування сил і засобів умовна пожежа була успішно ліквідована.
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Фахівці цивільного захисту спільно з персоналом АЗС відпрацювали порядок дій у випадку пожежі. Першими в боротьбу з вогнем приступили працівники станції, які вжили заходів для евакуації людей і техніки з небезпечної території, застосували для гасіння вогню вогнегасники, - повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області прибули до місця події в складі двох відділень, включились в апарати на стисненому повітрі та провели бойове розгортання. Для подачі на гасіння пожежі пального рятувальники одягнули тепловідбивні костюми. Завдяки правильному порядку застосування сил і засобів умовна пожежа була успішно ліквідована.
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