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На Волині «горів» автозаправний комплекс

На Волині «горів» автозаправний комплекс
У селищі Любешів відбулись комплексі тактико-спеціальні навчання з ліквідації пожежі на найбільшому в районі автозаправному комплексі.

Фахівці цивільного захисту спільно з персоналом АЗС відпрацювали порядок дій у випадку пожежі. Першими в боротьбу з вогнем приступили працівники станції, які вжили заходів для евакуації людей і техніки з небезпечної території, застосували для гасіння вогню вогнегасники, - повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

Рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області прибули до місця події в складі двох відділень, включились в апарати на стисненому повітрі та провели бойове розгортання. Для подачі на гасіння пожежі пального рятувальники одягнули тепловідбивні костюми. Завдяки правильному порядку застосування сил і засобів умовна пожежа була успішно ліквідована.

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Теги: Волинь, ДСНС, пожежа
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