Волиняни стали переможцями всекраїнського турніру з панкратіону та самбо





14-15 вересня в місті Київ відбувся кубок України з бойового самбо.

У змаганнях взяли участь студенти технологічного факультету спеціальності фізична культура, - йдеться на сайті ЛНТУ.



Студенти групи ФК-11 Андрій Місюк завоював 1 місце у ваговій категорії до 68 кг та Іван Пасич 2 місце у ваговій категорії до 62 кг.



З 16 по 20 вересня 2020 року в Броварах після тривалої паузи, пройшли перші національні старти – Фінал Кубка України з панкратіону серед дорослих. Змагання закінчились для наших студентів фізкультурників з наступним результатом:



2 місце Дмитро Ковальчук студенти групи ФК-21



2 місце Султан Велієв студенти групи ФК-41



3 місце Андрій Місюк студенти групи ФК-11

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьку студенти-фізкультурники стали переможці всеукраїнських змагань з бойового самбо та панкратіону.14-15 вересня в місті Київ відбувся кубок України з бойового самбо.У змаганнях взяли участь студенти технологічного факультету спеціальності фізична культура, - йдеться на сайті ЛНТУ.Студенти групи ФК-11 Андрій Місюк завоював 1 місце у ваговій категорії до 68 кг та Іван Пасич 2 місце у ваговій категорії до 62 кг.З 16 по 20 вересня 2020 року в Броварах після тривалої паузи, пройшли перші національні старти – Фінал Кубка України з панкратіону серед дорослих. Змагання закінчились для наших студентів фізкультурників з наступним результатом:2 місце Дмитро Ковальчук студенти групи ФК-212 місце Султан Велієв студенти групи ФК-413 місце Андрій Місюк студенти групи ФК-11

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