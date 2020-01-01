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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 28 вересня: в Україні – 2 671 новий випадок коронавірусу, на Волині – знову антирекорд

Ранок 28 вересня: в Україні – 2 671 новий випадок коронавірусу, на Волині – знову антирекорд
За останню добу в Україні виявили 2 671 випадок коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 28 вересня сягнула 201 305.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (328) та Харківській області (339).

Одужала за добу 571 людина. Загалом за весь час пандемії коронавірус здолали 88 453 українці.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 37 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 996.

На Волині загалом захворіло 7 775 людей, з них за останню добу - 143. Це найбільша добова кількість захворілих за увесь час пандемії для області. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 163 людини.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна, Волинь
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