Михаїл просить поміняти місцями пам'ятники Лесі Українці і Тарасові Шевченку

Михаїл запропонував переставити місцями пам’ятники Тарасові Шевченку та Лесі Українці, що розташовані на центральних площах обласного центру.



Відповідний лист владика надіслав луцького в.о. міського голови Григорія Пустовіта, ректора ВНУ Анатолія Цьося, директора облдрамтеатру Анатолія Гливи, - повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.



Нагадаємо, у лютому лучани



Текст листа подаємо без змін



«Багато років і доволі часто ми чуємо здивування як лучан, так і гостей міста, що пам’ятник Лесі Українці стоїть навпроти Волинського академічного облмуздрамтеатру ім. Т. Шевченка, а Шевченкові – навпроти головного корпусу Волинського національного університету ім. Лесі Українки.



Передісторія такої невідповідності вже не всім відома. У 1960-ті роки посеред центрального міського скверу стояв камінь із написом, що тут спорудять монумент Лесі Українці. Про цей намір було відомо і в УРСР, і в діаспорі. Сквер знесли, на його місці з’явилася Театральна площа з новим приміщенням драмтеатру ім. Шевченка (1976 р.), а пам’ятника «співачці досвітніх огнів» відкрили в 1977-му.



В перші роки незалежності патріотичні лучани виступали за поставлення достойного пам’ятника Шевченку в обласному центрі. Вже освятили й камінь на його місці – тепер це територія храму Холмської ікони Божої Матері. Проте все-таки вирішили, що краща локація – біля головного корпусу ВДУ: як своєрідна альтернатива знесеному пам’ятникові Леніну навпроти цієї будівлі колишнього обкому партії.



Нове покоління лучан не знає цієї передісторії, але невідповідність розміщення монументів – очевидна. Тож виникало декілька варіантів її вирішення: перейменувати майдани (наприклад, Театральний – на Лесі Українки, Центральний – на Шевченка); перемінити назви цих закладів. Але найбільш оптимально, на наш погляд, – переставити пам’ятники місцями.



Розуміємо, що при цьому, крім інших проблем, виникне питання прив’язки монументів до місцевості, адже їх створювали саме з такою прив’язкою. Тут варто згадати, що пам’ятник Лесі Українці, котрий у Центральному парку, стояв до 1966 року на площі Возз’єднання (тепер – територія Хрестовоздвиженського храму). При перенесенні, напевне ж, було зроблено таку нову прив’язку, тож пам’ятник органічно вписався в нове місце. Це, звичайно, справа фахівців.



На нашу думку, перенесення монументів було б найкраще здійснити до 150-ліття з дня народження Лесі Українки, яке відзначатимемо 25 лютого 2021 року».

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