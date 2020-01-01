Ексгравець «Волині», якого Кварцяний називав «ворогом народу», перейшов у «Верес»
Сьогодні, 08:10
Колишній "волинянин" Дмитро Немчанінов став черговим новачком рівненського "Вереса".
Про це повідомля Football.ua.
Контракт із досвідченим оборонцем розрахований до кінця сезону-2020/21.
До "Вереса" в кар'єрі 30-річного Немчанінова були "Динамо" Київ, "Дністер" Овідіополь, "Нива" Вінниця, "Зірка", "Волинь", "Чорноморець", "Олімпік" і "Десна". У минулому сезоні він грав за "Рух", а також за словацьку "Нітру".
За луцьку "Волинь" Немчанінов виступав з 2013 по 2015 рік.
Нагадаємо, 5 квітня 2015 року після поразки від «Зорі» (1:2) головний тренер «Волині» Віталій Кварцяний на післяматчевій прес-конференції назвав Немчанінова «ворогом народу». Тоді коуч "хрестоносців" сказав: «Я йому 15 раз прощав, а він знову показав, що його виправити невозможно». Через деякий час футболіст розірвав контракт з клубом.
Верес в двох матчах Першої ліги набрав чотири очки і займає п'яте місце. Наступну гру команда проведе проти лідируючого Чорноморця на виїзді 26 вересня.
Два тижні тому "червоно-чорні" продовжили контракт з головним тренером команди Юрієм Віртом.
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Про це повідомля Football.ua.
Контракт із досвідченим оборонцем розрахований до кінця сезону-2020/21.
До "Вереса" в кар'єрі 30-річного Немчанінова були "Динамо" Київ, "Дністер" Овідіополь, "Нива" Вінниця, "Зірка", "Волинь", "Чорноморець", "Олімпік" і "Десна". У минулому сезоні він грав за "Рух", а також за словацьку "Нітру".
За луцьку "Волинь" Немчанінов виступав з 2013 по 2015 рік.
Нагадаємо, 5 квітня 2015 року після поразки від «Зорі» (1:2) головний тренер «Волині» Віталій Кварцяний на післяматчевій прес-конференції назвав Немчанінова «ворогом народу». Тоді коуч "хрестоносців" сказав: «Я йому 15 раз прощав, а він знову показав, що його виправити невозможно». Через деякий час футболіст розірвав контракт з клубом.
Верес в двох матчах Першої ліги набрав чотири очки і займає п'яте місце. Наступну гру команда проведе проти лідируючого Чорноморця на виїзді 26 вересня.
Два тижні тому "червоно-чорні" продовжили контракт з головним тренером команди Юрієм Віртом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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