вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ексгравець «Волині», якого Кварцяний називав «ворогом народу», перейшов у «Верес»

Ексгравець «Волині», якого Кварцяний називав «ворогом народу», перейшов у «Верес»
Колишній "волинянин" Дмитро Немчанінов став черговим новачком рівненського "Вереса".

Про це повідомля Football.ua.

Контракт із досвідченим оборонцем розрахований до кінця сезону-2020/21.

До "Вереса" в кар'єрі 30-річного Немчанінова були "Динамо" Київ, "Дністер" Овідіополь, "Нива" Вінниця, "Зірка", "Волинь", "Чорноморець", "Олімпік" і "Десна". У минулому сезоні він грав за "Рух", а також за словацьку "Нітру".

За луцьку "Волинь" Немчанінов виступав з 2013 по 2015 рік.

Нагадаємо, 5 квітня 2015 року після поразки від «Зорі» (1:2) головний тренер «Волині» Віталій Кварцяний на післяматчевій прес-конференції назвав Немчанінова «ворогом народу». Тоді коуч "хрестоносців" сказав: «Я йому 15 раз прощав, а він знову показав, що його виправити невозможно». Через деякий час футболіст розірвав контракт з клубом.
Верес в двох матчах Першої ліги набрав чотири очки і займає п'яте місце. Наступну гру команда проведе проти лідируючого Чорноморця на виїзді 26 вересня.

Два тижні тому "червоно-чорні" продовжили контракт з головним тренером команди Юрієм Віртом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, футбол, спорт, Немчанінов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 30 вересня
Сьогодні, 09:16
Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
Сьогодні, 09:15
Ексгравець «Волині», якого Кварцяний називав «ворогом народу», перейшов у «Верес»
Сьогодні, 08:10
У ЗНО з української мови завдання поділять для «гуманітаріїв» і «технарів»
Сьогодні, 07:36
Повідомили про запаси вакцин від інфекційних хвороб в Україні
Сьогодні, 06:29
Схожі новини
«Волинь» не змогла перемогти дебютанта Першої ліги «Волинь» не змогла перемогти дебютанта Першої ліги
11 вересень, 21:53
«Волинь» з новим тренером хоче потрапити в УПЛ* «Волинь» з новим тренером хоче потрапити в УПЛ*
01 вересень, 07:50
Дитячі команди «Волині» стали бронзовими призерами всеукраїнських турнірів Дитячі команди «Волині» стали бронзовими призерами всеукраїнських турнірів
01 вересень, 05:27
Форма «Волині» потрапила в ТОП-5 найстильніших Форма «Волині» потрапила в ТОП-5 найстильніших
26 серпень, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 30 вересня
Сьогодні, 09:16
 0
Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
Сьогодні, 09:15
 0
Ексгравець «Волині», якого Кварцяний називав «ворогом народу», перейшов у «Верес»
Сьогодні, 08:10
 0
У ЗНО з української мови завдання поділять для «гуманітаріїв» і «технарів»
Сьогодні, 07:36
 0
Повідомили про запаси вакцин від інфекційних хвороб в Україні
Сьогодні, 06:29
 0
Медіа
відео
1/8