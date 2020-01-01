вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку за участі КамАЗа з деревиною. ВІДЕО

Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку за участі КамАЗа з деревиною. ВІДЕО
Розповіли деталі аварії, яка трапилась на перехресті вулиць Дубнівська – Карпенка-Карого.

Патрульні встановили, що 26-річний водій КамАЗу із причепом, здійснював поворот ліворуч на перехресті, при цьому не надав переваги в русі автомобілю Ford Mondeo, у якому рухався 39-річний водій на зелений сигнал світлофора, - інформує патрульна поліція Волинської області.

З метою уникнення зіткнення, водій легковика здійснив маневрування та наїхав на світлофорний об’єкт.

На обох водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, КамАЗ, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Форд винен.
18.4
Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
Відповісти
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» працює зона для крихіток*
Сьогодні, 12:06
Дві шахти на Волині – під загрозою затоплення
Сьогодні, 11:59
Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку за участі КамАЗа з деревиною. ВІДЕО
Сьогодні, 11:56
Під Луцьком 2 дні працюватиме безкоштовний мамограф
Сьогодні, 11:35
Помер легендарний футболіст «Шахтаря»
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
У Луцьку вантажівка з деревиною зіткнулась з легковиком У Луцьку вантажівка з деревиною зіткнулась з легковиком
30 вересень, 14:54
У Луцьку розшукують свідків «п’яної» аварії, яка сталась на перехресті Гнідавська-Потебні У Луцьку розшукують свідків «п’яної» аварії, яка сталась на перехресті Гнідавська-Потебні
30 вересень, 13:04
Розповіли про стан потерпілих у «п'яній» аварії на перехресті Гнідавська-Потебні Розповіли про стан потерпілих у «п'яній» аварії на перехресті Гнідавська-Потебні
29 вересень, 14:41
Смертельна «п’яна» аварія на перехресті Гнідавська-Потебні: у чоловіка речниці поліції Волині взяли кров лише через 6 годин Смертельна «п’яна» аварія на перехресті Гнідавська-Потебні: у чоловіка речниці поліції Волині взяли кров лише через 6 годин
29 вересень, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський приїхав на Рівненщину
Сьогодні, 12:26
 0
У «Промені» працює зона для крихіток*
Сьогодні, 12:06
 0
Дві шахти на Волині – під загрозою затоплення
Сьогодні, 11:59
 0
Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку за участі КамАЗа з деревиною. ВІДЕО
Сьогодні, 11:56
 0
Під Луцьком 2 дні працюватиме безкоштовний мамограф
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8