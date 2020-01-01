Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку за участі КамАЗа з деревиною. ВІДЕО
Сьогодні, 11:56
Розповіли деталі аварії, яка трапилась на перехресті вулиць Дубнівська – Карпенка-Карого.
Патрульні встановили, що 26-річний водій КамАЗу із причепом, здійснював поворот ліворуч на перехресті, при цьому не надав переваги в русі автомобілю Ford Mondeo, у якому рухався 39-річний водій на зелений сигнал світлофора, - інформує патрульна поліція Волинської області.
З метою уникнення зіткнення, водій легковика здійснив маневрування та наїхав на світлофорний об’єкт.
На обох водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.
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Патрульні встановили, що 26-річний водій КамАЗу із причепом, здійснював поворот ліворуч на перехресті, при цьому не надав переваги в русі автомобілю Ford Mondeo, у якому рухався 39-річний водій на зелений сигнал світлофора, - інформує патрульна поліція Волинської області.
З метою уникнення зіткнення, водій легковика здійснив маневрування та наїхав на світлофорний об’єкт.
На обох водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.
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Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.