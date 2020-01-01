Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку за участі КамАЗа з деревиною. ВІДЕО





Патрульні встановили, що 26-річний водій КамАЗу із причепом, здійснював поворот ліворуч на перехресті, при цьому не надав переваги в русі автомобілю Ford Mondeo, у якому рухався 39-річний водій на зелений сигнал світлофора, - інформує патрульна поліція Волинської області.



З метою уникнення зіткнення, водій легковика здійснив маневрування та наїхав на світлофорний об’єкт.



На обох водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.





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