На Волині значно побільшало хворих на пневмонії

У Волинській області збільшилась кількість хворих із пневмоніями.Про це йшлося у четвер, 1 жовтня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областізазначила, що в області спостерігають збільшення тяжких випадків захворювань, зокрема на високому рівні – ріст кількості недужих із пневмоніями.За словами Янко, за минулий тиждень зареєстрували 377 випадків пневмоній, що на 75 % більше середнього рівня у серпні. В основному на пневмонії хворіють дорослі, серед дітей недугу виявили у 4 % хворих.«Всього за період епіднагляду виявили у понад 6 % дітей це небезпечне захворювання, це 505 осіб», - додала головний державний санітарний лікар області.