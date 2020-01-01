На Волині значно побільшало хворих на пневмонії
Сьогодні, 16:50
У Волинській області збільшилась кількість хворих із пневмоніями.
Про це йшлося у четвер, 1 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що в області спостерігають збільшення тяжких випадків захворювань, зокрема на високому рівні – ріст кількості недужих із пневмоніями.
За словами Янко, за минулий тиждень зареєстрували 377 випадків пневмоній, що на 75 % більше середнього рівня у серпні. В основному на пневмонії хворіють дорослі, серед дітей недугу виявили у 4 % хворих.
«Всього за період епіднагляду виявили у понад 6 % дітей це небезпечне захворювання, це 505 осіб», - додала головний державний санітарний лікар області.
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Про це йшлося у четвер, 1 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що в області спостерігають збільшення тяжких випадків захворювань, зокрема на високому рівні – ріст кількості недужих із пневмоніями.
За словами Янко, за минулий тиждень зареєстрували 377 випадків пневмоній, що на 75 % більше середнього рівня у серпні. В основному на пневмонії хворіють дорослі, серед дітей недугу виявили у 4 % хворих.
«Всього за період епіднагляду виявили у понад 6 % дітей це небезпечне захворювання, це 505 осіб», - додала головний державний санітарний лікар області.
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