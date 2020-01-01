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Волинській громаді повернули землю, вартістю понад 10 мільйонів, яку «захопив» підприємець

Волинській громаді повернули землю, вартістю понад 10 мільйонів, яку «захопив» підприємець
Волинській громаді повернули землю, яку незаконно самовільно захопив підприємець. Вартість ділянок становить 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.

У ході судового розгляду справи за позовом Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Литовезької сільської ради Іваничівського району підприємець виконав вимоги прокурорів та звільнив частини самовільно зайнятих ним земельних ділянок вартістю понад 10 мільйонів гривень.

Факт використання суб’єктом господарювання земельних ділянок комунальної власності площею понад 10 га на території сільської ради без жодних правовстановлюючих документів правоохоронці встановили, розслідуючи кримінальне провадження.

У суді прокурори наполягали на звільненні підприємцем самовільно захопленої землі – і він виконав ці вимоги. Провадження в справі закрили. Земельні ділянки повернули громаді.

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Теги: Волинь, Литовеж, прокуратура
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