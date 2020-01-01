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Розшукали волинянина, який зник у Карпатах

Розшукали волинянина, який зник у Карпатах
Встановили місцезнаходження 30-річного Павла Войтовича, жителя села Вільхівка Горохівського району.

Нагадаємо, що молодик минулої суботи, 26 вересня 2020 року, виїхав з дому, його місце знаходження було невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Волинянина знайшли у Івано-Франківській області.

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Злочинних дій щодо нього скоєно не було. Він живий та здоровий

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Теги: розшук, чоловік, турист, Карпати
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