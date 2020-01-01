Розшукали волинянина, який зник у Карпатах
Сьогодні, 16:50
Встановили місцезнаходження 30-річного Павла Войтовича, жителя села Вільхівка Горохівського району.
Нагадаємо, що молодик минулої суботи, 26 вересня 2020 року, виїхав з дому, його місце знаходження було невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Волинянина знайшли у Івано-Франківській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Карпатах зник турист з Волині
Злочинних дій щодо нього скоєно не було. Він живий та здоровий
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що молодик минулої суботи, 26 вересня 2020 року, виїхав з дому, його місце знаходження було невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Волинянина знайшли у Івано-Франківській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Карпатах зник турист з Волині
Злочинних дій щодо нього скоєно не було. Він живий та здоровий
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розшукали волинянина, який зник у Карпатах
Сьогодні, 16:50
Синоптик прогнозує повернення тепла у найближчі вихідні
Сьогодні, 16:40