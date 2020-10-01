Сьогодні в Україні вперше відзначають День територіальної оборони

Володимир Зеленський



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Законопроєкт про тероборону обов’язково ухвалять цього року

Навесні цього року Міністр оборони України Андрій Таран в одному зі своїх виступів зазначив, що забезпечення високої обороноздатності країни передбачає створення розгалуженої системи територіальної оборони:



«Безумовно, це завдання не лише для Міністерства оборони чи Генерального штабу. Воно є одним з першочергових для всієї системи національної безпеки».



Андрій Таран процитував класичний римський вираз «Si vis pacem, para bellum» — «Хочеш миру, готуйся до війни».



«У нас війна вже йде. Тому всі напрямки діяльності ускладнюються необхідністю здійснення реформ в умовах збройного протистояння. І все ж робота з реформування армії вкрай потрібна державі, якщо ми хочемо, щоб в Україні знову панував мир», — наголосив очільник оборонного відомства.



Найперше, чого на сьогодні потребує територіальна оборона, це ухвалення закону про неї. Як пообіцяв секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, законопроєкт про тероборону до кінця 2020 року обов’язково ухвалять.



Секретар РНБО наголосив, що ухвалення цього законопроєкту зобов’язуватиме розробити деякі регулювальні нормативно-правові акти, зокрема про регламент обігу зброї. Адже для того, щоб структурні підрозділи тероборони могли повноцінно виконувати свої функції, вони мають бути озброєні.



Під час навчань «Об’єднані зусилля – 2020» розгорнули та привели в різні ступені бойової готовності 11 бригад територіальної оборони



Указ про запровадження Дня територіальної оборони України Президент підписав 30 вересня, а буквально за тиждень до цього, 23 вересня, він особисто спостерігав за діями тероборонців на Херсонщині, що виконували завдання з охорони та оборони порту й відбиття нападу противника в одному з міст півдня України. Все це відбувалось у межах стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля – 2020». Інспектував дії підрозділів територіальної оборони й Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Руслан Хомчак, який у коментарі кореспонденту АрміяInform так відгукнувся про побачене:



"Вважаю, що те, як тероборона відпрацювала тут — гарний початок нових змін у цьому напрямку. Ефективних змін, які мають привести до того результату, на який ми всі очікуємо. Впевнений: якщо призвали місцевих хлопців, які бажають служити, то вони зроблять все якнайкраще, бо захищають свій дім, свою вулицю, свій населений пункт. Бо воїн тероборони має захистити своє. Тоді не буде тут ні гіркіних, ні стрєлкових…".



Руслан Хомчак додав: тероборону нині застосовують не так, як у 2014-му, а з урахуванням аналізу досвіду, який українська армія здобула під час війни, і з урахуванням здобутків наших партнерів.



Про випробування досвіду тероборони країн ЄС говорив тоді й голова Херсонської ОДА, голова Ради оборони Херсонської області Юрій Гусєв:



"Ми впроваджуємо ті підходи, які запозичуємо в інших держав. Власне, в Естонії. Торік ми підписали документ про співпрацю між міністерствами оборони України й Естонії у питаннях територіальної оборони, пілотним проєктом якого визначили саме Херсонщину".



Про важливість ролі та підготовки підрозділів тероборони можна судити із заяви Командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-полковника Олександра Сирського.



"Під час проведення навчань на території низки прикордонних областей розгорнули й привели в різні ступені бойової готовності 11 бригад територіальної оборони. Для їхнього укомплектування призвали близько 7 тисяч резервістів. Практично відпрацювали питання охорони важливих об’єктів, мостів, комунікацій, доріг, боротьби з незаконними збройними формуваннями та диверсійними силами противника", — зазначив Командувач.



До зборів тероборонців залучають інструкторів Сил спеціальних операцій

Під час спілкування з Командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майором Анатолієм Баргилевичем кореспондент АрміяInform поцікавився, яким є загальний портрет тероборонця.



"Тероборонець — людина, яка живе у своєму краю, вмотивована, підготовлена, готова стати на захист Батьківщини під керівництвом військових. Воїни територіальної оборони спільно — сусід із сусідом, родич з родичем — у межах області повинні захищати свій дім, захищати Україну. Цей девіз закладений у принципи територіальної оборони. І ми його практично відпрацьовуємо", — зазначив Анатолій Баргилевич.



За його словами, для розбудови тероборони зробили вже чимало.



"На збори тероборонців залучають кадрових військовослужбовців, підготовлених інструкторів за програмою «Орбітал», інструкторів Сил спеціальних операцій, фахівців громадських організацій. Важливо, що до зборів з офіцерами територіальної оборони залучають і керівників органів місцевого самоврядування, які є очільниками тероборони у своїх районах. Таким чином забезпечується чітка вертикаль управління системи територіальної оборони на державному, регіональному й місцевому рівнях, — додав Командувач територіальної оборони Командування Сухопутних військ ЗСУ.



В українській ментальності захист землі та самоорганізація є дуже сильними «генами»



Але повернімося до законопроєкту про тероборону. У старому його варіанті від 2015 року у 3-й статті завданнями територіальної оборони визначені такі: «боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та незаконними збройними формуваннями», «організація, підготовка та координація руху опору на випадок окупації території України або її частини».



Мабуть, саме тому заступник секретаря РНБОУ Сергій Кривонос наголошував, що «Навчений народ, який бере участь у теробороні, унеможливить безкарну діяльність розвідгруп противника… Коли ворог чітко розумітиме, що в будь-якій точці України є підрозділи тероборони, воїни яких є місцевими, знають власну територію і населення, захищають свої школи, дитячі садочки, лікарні, об’єкти структури держави й районів, де вони проживають, коли ворог розуміє, що його вже зі зброєю чекають люди злагоджені й навчені, то він задумається, чи варто туди посилати свої групи».



Про новий варіант майбутнього законопроєкту заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла заявила таке:



"Є акценти щодо того, що резервісти повинні мати військовий досвід і стануть біля джерел формування цих утворень. Також передбачаються навчання громадян і забезпечення певною амуніцією".



За її словами, передусім є розуміння запровадження стартового навчання для відпрацювання навичок і подальшого його підтримання. Те, що нині розробляє профільний комітет щодо тероборони, буде новаторською моделлю проти тієї, що існувала в радянські часи.



"Мені потрібно дотримуватися балансу в наданні інформації, однак це і про зброю, оформлення добровольчих рухів, організацію громадян, які пройдуть навчання та зможуть доповнити регулярні Збройні Сили", — додала Мар’яна Безугла.



Вона стверджує, що в українській ментальності захист землі та самоорганізація є дуже сильними "генами".



"Це дало свої плоди у 2014-2015 роках. Нині нам слід використати сильні сторони ментальності й накласти їх на сучасну організацію".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 вересня Президент підписав Указ про запровадження Дня територіальної оборони України . Відтепер відзначатимуть його щороку в першу неділю жовтня.Про це повідомляє АрміяInform Навесні цього року Міністр оборони України Андрій Таран в одному зі своїх виступів зазначив, що забезпечення високої обороноздатності країни передбачає створення розгалуженої системи територіальної оборони:«Безумовно, це завдання не лише для Міністерства оборони чи Генерального штабу. Воно є одним з першочергових для всієї системи національної безпеки».Андрій Таран процитував класичний римський вираз «Si vis pacem, para bellum» — «Хочеш миру, готуйся до війни».«У нас війна вже йде. Тому всі напрямки діяльності ускладнюються необхідністю здійснення реформ в умовах збройного протистояння. І все ж робота з реформування армії вкрай потрібна державі, якщо ми хочемо, щоб в Україні знову панував мир», — наголосив очільник оборонного відомства.Найперше, чого на сьогодні потребує територіальна оборона, це ухвалення закону про неї. Як пообіцяв секретар Ради національної безпеки і оборони України, законопроєкт про тероборону до кінця 2020 року обов’язково ухвалять.Секретар РНБО наголосив, що ухвалення цього законопроєкту зобов’язуватиме розробити деякі регулювальні нормативно-правові акти, зокрема про регламент обігу зброї. Адже для того, щоб структурні підрозділи тероборони могли повноцінно виконувати свої функції, вони мають бути озброєні.Указ про запровадження Дня територіальної оборони України Президент підписав 30 вересня, а буквально за тиждень до цього, 23 вересня, він особисто спостерігав за діями тероборонців на Херсонщині, що виконували завдання з охорони та оборони порту й відбиття нападу противника в одному з міст півдня України. Все це відбувалось у межах стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля – 2020». Інспектував дії підрозділів територіальної оборони й Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник, який у коментарі кореспонденту АрміяInform так відгукнувся про побачене:"Вважаю, що те, як тероборона відпрацювала тут — гарний початок нових змін у цьому напрямку. Ефективних змін, які мають привести до того результату, на який ми всі очікуємо. Впевнений: якщо призвали місцевих хлопців, які бажають служити, то вони зроблять все якнайкраще, бо захищають свій дім, свою вулицю, свій населений пункт. Бо воїн тероборони має захистити своє. Тоді не буде тут ні гіркіних, ні стрєлкових…".Руслан Хомчак додав: тероборону нині застосовують не так, як у 2014-му, а з урахуванням аналізу досвіду, який українська армія здобула під час війни, і з урахуванням здобутків наших партнерів.Про випробування досвіду тероборони країн ЄС говорив тоді й голова Херсонської ОДА, голова Ради оборони Херсонської області"Ми впроваджуємо ті підходи, які запозичуємо в інших держав. Власне, в Естонії. Торік ми підписали документ про співпрацю між міністерствами оборони України й Естонії у питаннях територіальної оборони, пілотним проєктом якого визначили саме Херсонщину".Про важливість ролі та підготовки підрозділів тероборони можна судити із заяви Командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-полковника"Під час проведення навчань на території низки прикордонних областей розгорнули й привели в різні ступені бойової готовності 11 бригад територіальної оборони. Для їхнього укомплектування призвали близько 7 тисяч резервістів. Практично відпрацювали питання охорони важливих об’єктів, мостів, комунікацій, доріг, боротьби з незаконними збройними формуваннями та диверсійними силами противника", — зазначив Командувач.Під час спілкування з Командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майоромкореспондент АрміяInform поцікавився, яким є загальний портрет тероборонця."Тероборонець — людина, яка живе у своєму краю, вмотивована, підготовлена, готова стати на захист Батьківщини під керівництвом військових. Воїни територіальної оборони спільно — сусід із сусідом, родич з родичем — у межах області повинні захищати свій дім, захищати Україну. Цей девіз закладений у принципи територіальної оборони. І ми його практично відпрацьовуємо", — зазначив Анатолій Баргилевич.За його словами, для розбудови тероборони зробили вже чимало."На збори тероборонців залучають кадрових військовослужбовців, підготовлених інструкторів за програмою «Орбітал», інструкторів Сил спеціальних операцій, фахівців громадських організацій. Важливо, що до зборів з офіцерами територіальної оборони залучають і керівників органів місцевого самоврядування, які є очільниками тероборони у своїх районах. Таким чином забезпечується чітка вертикаль управління системи територіальної оборони на державному, регіональному й місцевому рівнях, — додав Командувач територіальної оборони Командування Сухопутних військ ЗСУ.Але повернімося до законопроєкту про тероборону. У старому його варіанті від 2015 року у 3-й статті завданнями територіальної оборони визначені такі: «боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та незаконними збройними формуваннями», «організація, підготовка та координація руху опору на випадок окупації території України або її частини».Мабуть, саме тому заступник секретаря РНБОУнаголошував, що «Навчений народ, який бере участь у теробороні, унеможливить безкарну діяльність розвідгруп противника… Коли ворог чітко розумітиме, що в будь-якій точці України є підрозділи тероборони, воїни яких є місцевими, знають власну територію і населення, захищають свої школи, дитячі садочки, лікарні, об’єкти структури держави й районів, де вони проживають, коли ворог розуміє, що його вже зі зброєю чекають люди злагоджені й навчені, то він задумається, чи варто туди посилати свої групи».Про новий варіант майбутнього законопроєкту заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідкизаявила таке:"Є акценти щодо того, що резервісти повинні мати військовий досвід і стануть біля джерел формування цих утворень. Також передбачаються навчання громадян і забезпечення певною амуніцією".За її словами, передусім є розуміння запровадження стартового навчання для відпрацювання навичок і подальшого його підтримання. Те, що нині розробляє профільний комітет щодо тероборони, буде новаторською моделлю проти тієї, що існувала в радянські часи."Мені потрібно дотримуватися балансу в наданні інформації, однак це і про зброю, оформлення добровольчих рухів, організацію громадян, які пройдуть навчання та зможуть доповнити регулярні Збройні Сили", — додала Мар’яна Безугла.Вона стверджує, що в українській ментальності захист землі та самоорганізація є дуже сильними "генами"."Це дало свої плоди у 2014-2015 роках. Нині нам слід використати сильні сторони ментальності й накласти їх на сучасну організацію".

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