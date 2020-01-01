У «ПортCity» розігрують iPhone*

У ТРЦ "ПортCity" розігрують айфон, плеєр і смарт-годинник.Про це повідомляє пресслужба адміністрації закладу.До 20 жовтня 2020 року, здійснюй покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity, (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказуйте ПІБ та номер телефону на звороті чеку та опускайте у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ."Маєте чудовий шанс виграти один із 3-х Apple-подарунків!Нехай щастить!", - йдеться у повідомленні.Розігруєть 3 подарунки - Iphone X, iPod, Apple Watch 5.Зазначають, присутність на розіграші обов'язкова. Не забудьте взяти з собою документи, що посвідчують особу.