Збірна Луцька виборола перше місце на чемпіонаті області з легкої атлетики

У Луцьку 3 жовтня на стадіоні «Авангард» відбувся чемпіонат Волинської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2003 року народження і молодше за програмою обласної спартакіади «Волинь спортивна – 2020».У змаганнях взяли участь команди міст та районів обласного значення, об’єднаних територіальних громад та ДЮСШ Волинської області.Загалом, у змаганнях взяли участь 230 учасників.У чемпіонаті збірна команда міста Луцька, до якої увійшли найсильніші спортсмени, виборола перше місце, здобувши 490 очок.Друге місце посіла команда Камінь-Каширського району, отримавши у підсумку 430 очок.Третіми стала збірна міста Нововолинська, з результатом 415 очок.Наступні місця посіли:Четвертими стала Рожищенська РДЮСШ – 370 очок.П’яте місце - місто Ковель – 360 очок.Шосте місце – Ківерцівська ОТГ – 343 очка.Сьоме місце – місто Володимир-Волинський – 338 очок.Восьме місце – команда Маневицького району з результатом 258 очок.Дев’яте місце посіла команда Ратнівського району – 250.5 очок.Десяте місце отримала Заборольська ОТГ – 159 очок.Одинадцяте місце здобув Старовиживський центр – 81 очко.Дванадцяте місце посіла команда Горохівського району – 43 очка.В індивідуальному заліку переможні перше, друге та третє місця отримали спортсмени у таких видах:Біг на 100 м серед юнаків:1 місце - Грицак Ілля з команди міста Нововолинськ.2 місце – Лижник Тарас, місто Нововолинськ.3 місце – Заболоцький Богдан, місто Луцьк.Біг на 100 м серед дівчат:1 місце - Семенюк Анастасія місто Луцьк.2 місце – Степанюк Уляна місто Ковель.3 місце – Тихінько Аліна місто Нововолинськ.Біг на 200 м серед юнаків:1 місце – Михальчук Андрій Камінь-Каширський район.2 місце – Василевький Денис місто Нововолинськ.3 місце – Гринюк Вадим Маневицький район.Біг на 200 м серед дівчат:1 місце – Каламарчук Христина ОДЮСШ Луцьк.2 місце – Оніщук Юлія Рожищенська РДЮСШ.3 місце – Прокопчук Анастасія місто Ковель.Біг на 400 м серед юнаків:1 місце – Датчук Юрій ДЮСШ №3 Луцької міської ради.2 місце – Вигорій Тимофій місто Нововолинськ.3 місце – Костюкевич Назар місто Ковель.Біг на 400 м серед дівчат:1 місце – Кушіль Олександра місто Нововолинськ.2 місце – Єфімчук Олена Маневицький район.3 місце – Фіц Вікторія Камінь-Каширський район.Біг на 800 м серед юнаків:1 місце – Фесь Дмитро Камінь-Каширський район.2 місце – Волох Олександр Ківерцівська ОТГ.3 місце – Клімчук Ілля місто Ковель.Біг на 800 м серед дівчат:1 місце – Хмілевська Надія Рожищенська РДЮСШ.2 місце – Маковецька Дарина Ківерцівська ОТГ.3 місце – Власова Дарина ДЮСШ №3 Луцької міської ради.Біг на 1500 м серед юнаків:1 місце – Трофімов Анатолій Ківерцівська ОТГ.2 місце – Шабала Максим Рожищенська РДЮСШ.3 місце – Миколайчук Станіслав Ківерцівська ОТГ.Біг на 1500 м серед дівчат:1 місце – Чепура Марія Ківерцівська ОТГ.2 місце – Тананайко Анастасія Рожищенська РДЮСШ.3 місце – Радюк Марина Ківерцівська ОТГ.Біг 3000 м серед юнаків:1 місце – Ющук Олександр Рожищенська РДЮСШ.2 місце – Омелянчук Владислав Камінь-Каширський район.3 місце – Павлючук Станіслав Ківерцівська ОТГ.Біг 3000 м серед дівчат:1 місце – Ладчук Катерина Рожищенська РДЮСШ.Спортивна хода 3000 м:1 місце – Толстушко Катерина ДЮСШ №3 Луцької міської ради.2 місце – Борщ Олеся ДЮСШ №3 Луцької міської ради.Стрибки у висоту серед юнаків:1 місце – Кравчук Олександр місто Володимир-Волинський.2 місце - Пастощук Олексій місто Володимир-Волинський.3 місце – Рижук Євген місто Володимир-Волинський.Стрибки у висоту серед дівчат:1 місце – Алейнікова Марія місто Володимир-Волинський.2 місце – Лозовицька Анна місто Володимир-Волинський.3 місце – Микитюк Олена місто Нововолинськ.Стрибки у довжину серед юнаків:1 місце – Проточук Ярослав місто Нововолинськ.2 місце – Карпович Андрій Ратнівський район.3 місце – Політика Віталій Камінь-Каширський район.Стрибки у довжину серед дівчат:1 місце – Наход Вікторія Камінь-Каширський район.2 місце – Сачук Христина Маневицький район.3 місце – Ласковська Вікторія Нововолинськ.Метання спису серед юнаків:1 місце – Троцюк Максим ДЮСШ №3 Луцької міської ради.2 місце – Зейналян Максим місто Володимир-Волинський.3 місце – Гембік Гаврило Камінь-Каширський район.Метання спису серед дівчат:1 місце – Гейко – Анік Дарія місто Ковель.2 місце – Шкадюк Ангеліна місто Ковель.3 місце – Глухійчук Аліна Ратнівський район.Штовхання ядра серед юнаків:1 місце – Абрамчук Вадим Камінь-Каширський район.2 місце – Федорук Олексій Маневицький район.3 місце – Нінічук Іван Ратнівський райнон.Штовхання ядра серед дівчат:1 місце – Петрук Софія Камінь-Каширський район.2 місце – Демчук Анастасія Маневицький район.Метання молота серед юнаків:1 місце – Літвін Євген ОДЮСШ Луцьк.2 місце – Черкашин Артем ОДЮСШ Луцьк.3 місце – Степанюк Олександр ОДЮСШ Луцьк.Метання молота серед дівчат:1 місце – Павлович Анастасія ОДЮСШ Луцьк.2 місце – Бугай Анастасія ОДЮСШ Луцьк.Шведська естафета (100+200+300+400) серед юнаків:1 місце – Півень Андрій, Заболоцький Богдан, Дорошенко Андрій, Датчук Юрій місто Луцьк.2 місце – Вовниш Ілля, Рацький Любомир, Костюкевич Назар, Клімчук Ілля місто Ковель.3 місце – Дудчик Назар, Політика Віталій, Фесь Дмитро, Мехальчук Андрій Камінь-Каширський районуШведська естафета (100+200+300+400) серед дівчат:1 місце – Дорошенко Ольга, Мазурчук Дарія, Каламарчук Христина, Семенюк Анастасія місто Луцьк.2 місце – Ласковська Вікторія, Тихінько Аліна, Микитюк Олена, Кушіль Олександра місто Нововолинськ.3 місце – Степанюк Уляна, Прокопчук Анастасія, Караджа Жання, Котік Руфіна місто Ковель.