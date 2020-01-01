Юні волинські борці завоювали на всеукраїнському турнірі медалі всіх гатунків
Сьогодні, 02:19
Представники Волині вдало виступили на Всеукраїнському турнірі із вільної боротьби, присвяченому пам'яті майстра спорту М. Свіржевського.
Змагання відбулися 4 жовтня, в спортзалі Ратнівської дитячо-юнацької спортивної школи, - пише районна газета "Нове життя".
Медалі всіх гатунків вибороли вихованці любешівського спортклубу «Скіф».
У змаганнях взяли участь команди з Рівного, Ковеля, Володимира-Волинського, Клесова, Любешова, Іванич, Заболоття та Ратного. Наші юні борці виступили досить успішно. В результаті – одне «золото», два «срібла» та три «бронзи».
Так, Богдан Бубало (у ваговій категорії 30 кг) здобув 1 місце. Євген Русило (32 кг) та Іван Комар-Стаховський (50 кг) - 2 місця. Назар Медведюк (41 кг), Тимофій Клямар (26 кг) та Софія Юрко (48 кг) - 3 місця. Усі вони нагороджені медалями відповідного гатунку, дипломами, а Богдан Бубало за перемогу отримав ще й кубок, розповів тренер наших спортсменів Мгер Маргарян.
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Змагання відбулися 4 жовтня, в спортзалі Ратнівської дитячо-юнацької спортивної школи, - пише районна газета "Нове життя".
Медалі всіх гатунків вибороли вихованці любешівського спортклубу «Скіф».
У змаганнях взяли участь команди з Рівного, Ковеля, Володимира-Волинського, Клесова, Любешова, Іванич, Заболоття та Ратного. Наші юні борці виступили досить успішно. В результаті – одне «золото», два «срібла» та три «бронзи».
Так, Богдан Бубало (у ваговій категорії 30 кг) здобув 1 місце. Євген Русило (32 кг) та Іван Комар-Стаховський (50 кг) - 2 місця. Назар Медведюк (41 кг), Тимофій Клямар (26 кг) та Софія Юрко (48 кг) - 3 місця. Усі вони нагороджені медалями відповідного гатунку, дипломами, а Богдан Бубало за перемогу отримав ще й кубок, розповів тренер наших спортсменів Мгер Маргарян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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