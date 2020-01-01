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Юні волинські борці завоювали на всеукраїнському турнірі медалі всіх гатунків

Юні волинські борці завоювали на всеукраїнському турнірі медалі всіх гатунків
Представники Волині вдало виступили на Всеукраїнському турнірі із вільної боротьби, присвяченому пам'яті майстра спорту М. Свіржевського.

Змагання відбулися 4 жовтня, в спортзалі Ратнівської дитячо-юнацької спортивної школи, - пише районна газета "Нове життя".

Медалі всіх гатунків вибороли вихованці любешівського спортклубу «Скіф».

У змаганнях взяли участь команди з Рівного, Ковеля, Володимира-Волинського, Клесова, Любешова, Іванич, Заболоття та Ратного. Наші юні борці виступили досить успішно. В результаті – одне «золото», два «срібла» та три «бронзи».

Так, Богдан Бубало (у ваговій категорії 30 кг) здобув 1 місце. Євген Русило (32 кг) та Іван Комар-Стаховський (50 кг) - 2 місця. Назар Медведюк (41 кг), Тимофій Клямар (26 кг) та Софія Юрко (48 кг) - 3 місця. Усі вони нагороджені медалями відповідного гатунку, дипломами, а Богдан Бубало за перемогу отримав ще й кубок, розповів тренер наших спортсменів Мгер Маргарян.

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Теги: Волинь, спорт
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