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У Луцьку лікарі врятували хвору жінку з цукровим діабетом

У Луцьку лікарі врятували хвору жінку з цукровим діабетом
Працівники Луцької міської клінічної лікарні врятували важку хвору з цукровим діабетом та виразкою дванадцятипалої кишки, ускладненою кровотечею.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу.

У відділення загальної хірургії поступила 81-на хвора з діагнозом "Гнійно-некротична виразка правої гомілки з вираженим больовим синдромом".

"Хворій проводили активне лікування після операції некректомії, - розповідає завідувач відділення загальної хірургії Володимир Лагода, - на 12-тий день лікування стан хворої погіршився: з'явилась виражена слабість, падіння артеріального тиску до 80мм рт. ст., почалась блювота коричневим вмістом".

Терміново зробили фіброгастродуоденоскопію, яка показала гостру виразку дванадцятипалої кишки, ускладнену активною кровотечею, яка консервативно не зупинялась. Через важкий стан хворої не могли виконати хірургічне втручання.

Тому провели гастродуоденоскопію з обколюванням виразки та коагуляцією кровоточивої судини апаратом АПК-аргоно-плазмова коагуляція. Кровотечу успішно зупинили. Хвора пройшла курс консервативного лікування і виписана додому.

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Теги: лікарі, Луцьк, цукровий діабет
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