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У викладачки луцького коледжу виявили рак: потрібна допомога небайдужих

У викладачки луцького коледжу виявили рак: потрібна допомога небайдужих
У викладачки Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Макушевич Алли Іванівни виявили рак третьої стадії - інвазивна долькова карцинома лівої молочної залози.

Наразі ситуація дуже складна, вже призначили 16 хіміотерапій. Далі за планом лікування буде ще операція, променева терапія і тривала гормональна терапія.

Зараз на доопераційний період лікування необхідно приблизно 220 000 грн. Для сім’ї вчителя ця сума непідйомна. На понеділок, 12 жовтня 2020 року, призначена перша хіміопроцедура.

Якщо у вас є можливість допомогти, це можна зробити внесками на картку Алли. Номер карти: Приватбанк - 5167 9856 6076 0711 (Макушевич Алла Іванівна).

У викладачки луцького коледжу виявили рак: потрібна допомога небайдужих

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Теги: рак, викладачка, луцький коледж
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