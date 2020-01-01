У викладачки луцького коледжу виявили рак: потрібна допомога небайдужих

У викладачки Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українкивиявили рак третьої стадії - інвазивна долькова карцинома лівої молочної залози.Наразі ситуація дуже складна, вже призначили 16 хіміотерапій. Далі за планом лікування буде ще операція, променева терапія і тривала гормональна терапія.Зараз на доопераційний період лікування необхідно приблизно 220 000 грн. Для сім’ї вчителя ця сума непідйомна. На понеділок, 12 жовтня 2020 року, призначена перша хіміопроцедура.Якщо у вас є можливість допомогти, це можна зробити внесками на картку Алли. Номер карти: