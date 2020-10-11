Нові штрафи та посилення карантину: як влада боротиметься з Covid-19





Низку рішень щодо боротьби з поширенням коронавірусу ухвалили під час останньої наради у президента України, пишуть



Про це розповів глава парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.



- ВНЗ тимчасово переводять на дистанційне навчання.

- Канікули у школах повинні розпочатися раніше. Оптимальним вважається, аби канікули розпочалися до 15 жовтня.

- У червоних та помаранчевих зонах обмежили роботу закладів громадського харчування. Заклади мають закриватися не пізніше, ніж о 22.00.

- Президент України доручив Міністерству охорони здоров’я збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовують під час лікування Covid-19.

- У Києві, Одесі, Маріуполі розгорнуть додаткові госпіталі на випадок, якщо закінчаться ліжка у лікарнях першої та другої хвилі.

- Для лікування хворих з Covid-19 готують відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук.

- Для роботи в інфекційних відділеннях залучать інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ.

- Також в Україні збільшать кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис. до 50 тис. на добу. Кабмін уже виділив на це 260 млн грн, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на закупівлю реагентів та лабораторного обладнання.

- До кінця жовтня місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. Регіони на це отримали 572 млн грн.

- В Україні планують збільшити штрафи за недотримання маскового режиму. Для цього Верховна Рада має внести зміни до відповідного закону. Зміни передбачають штраф 3,4 – 5,1 тис. грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили людей без масок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у червоній та помаранчевій каратинних зонах посилять обмеження, а також у країні готують додаткові госпіталі у трьох містах.Низку рішень щодо боротьби з поширенням коронавірусу ухвалили під час останньої наради у президента України, пишуть Факти Про це розповів глава парламентського комітету з питань здоров’я нації- Канікули у школах повинні розпочатися раніше. Оптимальним вважається, аби канікули розпочалися до 15 жовтня.- У червоних та помаранчевих зонах обмежили роботу закладів громадського харчування. Заклади мають закриватися не пізніше, ніж о 22.00.- Президент України доручив Міністерству охорони здоров’я збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовують під час лікування Covid-19.- У Києві, Одесі, Маріуполі розгорнуть додаткові госпіталі на випадок, якщо закінчаться ліжка у лікарнях першої та другої хвилі.- Для лікування хворих з Covid-19 готують відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук.- Для роботи в інфекційних відділеннях залучать інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ.- Також в Україні збільшать кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис. до 50 тис. на добу. Кабмін уже виділив на це 260 млн грн, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на закупівлю реагентів та лабораторного обладнання.- До кінця жовтня місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. Регіони на це отримали 572 млн грн.- В Україні планують збільшити штрафи за недотримання маскового режиму. Для цього Верховна Рада має внести зміни до відповідного закону. Зміни передбачають штраф 3,4 – 5,1 тис. грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили людей без масок.

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