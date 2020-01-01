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Скульптура – знищена: знайшли кликуна, якого нещодавно викрали в Старому місті

Скульптура – знищена: знайшли кликуна, якого нещодавно викрали в Старому місті
Фігуру кликуна з Братського мосту, яку викрали на вихідних, повернули.

Про це повідомляють в Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

У неділю небайдужий громадянин знайшов понівечену скульптуру луцького кликуна, віддав її охоронцю Луцької міської ради.

"Фактично, скульптуру знищено, відбиті руки з ріжком, значно пошкоджені ноги, по всій скульптурі - сліди від ударів", - йдеться у дописі.

Сьогодні скульптура вже в управлінні туризму та промоції міста.
Відновити її неможливо.

Вандалів, які викрали та знищили фігуру кликуна, розшукують.

Якщо вам відома будь-яка інформація або ви були свідками пошкодження фігури, зателефонуйте і повідомте це на службу 102, або в управління туризму та промоції міста 777 924.

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Теги: кликун, Луцьк, розшук
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