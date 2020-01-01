Скульптура – знищена: знайшли кликуна, якого нещодавно викрали в Старому місті
Сьогодні, 10:38
Фігуру кликуна з Братського мосту, яку викрали на вихідних, повернули.
Про це повідомляють в Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.
У неділю небайдужий громадянин знайшов понівечену скульптуру луцького кликуна, віддав її охоронцю Луцької міської ради.
"Фактично, скульптуру знищено, відбиті руки з ріжком, значно пошкоджені ноги, по всій скульптурі - сліди від ударів", - йдеться у дописі.
Сьогодні скульптура вже в управлінні туризму та промоції міста.
Відновити її неможливо.
Вандалів, які викрали та знищили фігуру кликуна, розшукують.
Якщо вам відома будь-яка інформація або ви були свідками пошкодження фігури, зателефонуйте і повідомте це на службу 102, або в управління туризму та промоції міста 777 924.
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Про це повідомляють в Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.
У неділю небайдужий громадянин знайшов понівечену скульптуру луцького кликуна, віддав її охоронцю Луцької міської ради.
"Фактично, скульптуру знищено, відбиті руки з ріжком, значно пошкоджені ноги, по всій скульптурі - сліди від ударів", - йдеться у дописі.
Сьогодні скульптура вже в управлінні туризму та промоції міста.
Відновити її неможливо.
Вандалів, які викрали та знищили фігуру кликуна, розшукують.
Якщо вам відома будь-яка інформація або ви були свідками пошкодження фігури, зателефонуйте і повідомте це на службу 102, або в управління туризму та промоції міста 777 924.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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