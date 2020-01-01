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Через свято у луцькому ЦНАПі – зміни у графіку роботи

Через свято у луцькому ЦНАПі – зміни у графіку роботи
З нагоди відзначення Дня захисника України луцький ЦНАП у середу, 14 жовтня, не здійснюватиме прийом громадян.

Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.

А у вівторок, 13 жовтня, робочий день буде скорочений на одну годину і ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00. Обідня перерва з 13.00 до 13.45.


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Теги: День захисника України, Луцьк, ЦНАП
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