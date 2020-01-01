Через свято у луцькому ЦНАПі – зміни у графіку роботи





Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.



А у вівторок, 13 жовтня, робочий день буде скорочений на одну годину і ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00. Обідня перерва з 13.00 до 13.45.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди відзначення Дня захисника України луцький ЦНАП у середу, 14 жовтня, не здійснюватиме прийом громадян.Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.А у вівторок, 13 жовтня, робочий день буде скорочений на одну годину і ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00. Обідня перерва з 13.00 до 13.45.

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