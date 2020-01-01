Через свято у луцькому ЦНАПі – зміни у графіку роботи
Сьогодні, 12:38
З нагоди відзначення Дня захисника України луцький ЦНАП у середу, 14 жовтня, не здійснюватиме прийом громадян.
Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.
А у вівторок, 13 жовтня, робочий день буде скорочений на одну годину і ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00. Обідня перерва з 13.00 до 13.45.
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Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.
А у вівторок, 13 жовтня, робочий день буде скорочений на одну годину і ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00. Обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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