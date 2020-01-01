У Луцьку автомобіль збив велосипедиста





Про це



Автопригода трапилася учора, 12 жовтня, по вулиці Єршова у Луцьку. Велосипедиста госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження.



За кермом автомобіля Opel Omega перебував 27-річний житель Луцька. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 59-річного жителя обласного центру, котрий рухався у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології.



Цього ж дня на автодорозі поблизу села Війниця у Локачинського району 25-річний водій автомобіля Nissan Micra збив 45-річну пішохідку. Жінка також отримала травми. Після огляду лікарів, постраждала від госпіталізації відмовилася.



За обома фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині Opel збив велосипедиста, поліція розпочала кримінал.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 12 жовтня, по вулиці Єршова у Луцьку. Велосипедиста госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження.За кермом автомобіля Opel Omega перебував 27-річний житель Луцька. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 59-річного жителя обласного центру, котрий рухався у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології.Цього ж дня на автодорозі поблизу села Війниця у Локачинського району 25-річний водій автомобіля Nissan Micra збив 45-річну пішохідку. Жінка також отримала травми. Після огляду лікарів, постраждала від госпіталізації відмовилася.За обома фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію