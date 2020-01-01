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У Луцьку автомобіль збив велосипедиста

У Луцьку автомобіль збив велосипедиста
В обласному центрі Волині Opel збив велосипедиста, поліція розпочала кримінал.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 12 жовтня, по вулиці Єршова у Луцьку. Велосипедиста госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За кермом автомобіля Opel Omega перебував 27-річний житель Луцька. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 59-річного жителя обласного центру, котрий рухався у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології.

Цього ж дня на автодорозі поблизу села Війниця у Локачинського району 25-річний водій автомобіля Nissan Micra збив 45-річну пішохідку. Жінка також отримала травми. Після огляду лікарів, постраждала від госпіталізації відмовилася.

За обома фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: аварія, Луцьк, ДТП
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