Причетні щонайменше до 18 випадків: двоє волинян розраховувалися у магазинах фальшивими грошима. ФОТО

які розраховувалися фальшивими купюрами.



До злочину причетні 36-річний та 31-річний ковельчани. Вони налагодили схему підробки грошей та розраховувалися ними у сусідньому Нововолинську,



Правоохоронці вже встановили, що громадяни причетні до щонайменше вісімнадцяти випадків розрахунків підробленими купюрами у магазинах міста. Фальшивими 500-гривневими купюрами чоловіки оплачували дешеві дрібні товари, натомість забирали решту справжніми грошима.



Правоохоронці оперативно викрили правопорушників вже за годину після першого звернення про розрахунок підробками. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що один зі зловмисників – раніше судимий за вчинення розбою.



За цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених банкнот національної валюти України.



Нині тривають слідчі дії на встановлення походження підроблених грошей та всіх випадків розрахунків фальшивими купюрами.





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