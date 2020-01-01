Псевдопрацівники банку зняли з банківських карток волинян майже 30 тисяч гривень





Про це



У обох випадках в телефонному режимі спритники представилися працівниками банку та під приводом розблокування банківської картки заволоділи грошовими коштами потерпілих в сумі 14 тисяч гривень та 15 тисяч гривень.



У одному з випадків, заявниця сама назвала усі банківські реквізити картки та коди підтвердження, які надходили на номер телефону.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 жовтня ошуканими псевдобанківськими працівниками залишилися двоє ковельчан.Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.У обох випадках в телефонному режимі спритники представилися працівниками банку та під приводом розблокування банківської картки заволоділи грошовими коштами потерпілих в сумі 14 тисяч гривень та 15 тисяч гривень.У одному з випадків, заявниця сама назвала усі банківські реквізити картки та коди підтвердження, які надходили на номер телефону.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

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