вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Псевдопрацівники банку зняли з банківських карток волинян майже 30 тисяч гривень

Псевдопрацівники банку зняли з банківських карток волинян майже 30 тисяч гривень
12 жовтня ошуканими псевдобанківськими працівниками залишилися двоє ковельчан.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

У обох випадках в телефонному режимі спритники представилися працівниками банку та під приводом розблокування банківської картки заволоділи грошовими коштами потерпілих в сумі 14 тисяч гривень та 15 тисяч гривень.

У одному з випадків, заявниця сама назвала усі банківські реквізити картки та коди підтвердження, які надходили на номер телефону.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: псевдопрацівники банку, шахраї, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білоруська спецслужба найняла волинянина для шпигунства за українськими прикордонниками
Сьогодні, 13:02
Обласна рада пропонує парламенту нагородити волинських науковців. СПИСОК
Сьогодні, 12:56
Псевдопрацівники банку зняли з банківських карток волинян майже 30 тисяч гривень
Сьогодні, 12:47
Причетні щонайменше до 18 випадків: двоє волинян розраховувалися у магазинах фальшивими грошима. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Студентка з Волині, яка вбила свою новонароджену дитину, не сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Волинянин хотів виграти в «акції» 300 000 гривень, а натрапив на шахраїв Волинянин хотів виграти в «акції» 300 000 гривень, а натрапив на шахраїв
12 серпень, 13:55
Затримали банду шахраїв, які обкрадали будинки волинян Затримали банду шахраїв, які обкрадали будинки волинян
07 серпень, 19:12
Пропонують купити горіхи чи пір'я: банда шахраїв обкрадає будинки волинян Пропонують купити горіхи чи пір'я: банда шахраїв обкрадає будинки волинян
06 серпень, 18:32
Волинянин купив у шахраїв неіснуючий плуг Волинянин купив у шахраїв неіснуючий плуг
04 серпень, 05:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВНУ імені Лесі Українки переходить на дистанційне навчання
Сьогодні, 13:51
 0
Жовтий дим, супергерої і райські яблука: як на «Супернові» святкували День сусіда. ФОТО*
Сьогодні, 13:17
 0
Білоруська спецслужба найняла волинянина для шпигунства за українськими прикордонниками
Сьогодні, 13:02
 0
Обласна рада пропонує парламенту нагородити волинських науковців. СПИСОК
Сьогодні, 12:56
 0
Псевдопрацівники банку зняли з банківських карток волинян майже 30 тисяч гривень
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8