У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку. ФОТО





Про це



Загоряння ліквідували швидко після виклику пожежники ДПРЧ-7.



Причина загоряння – порушення правил безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів.



Загиблих та травмованих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го жовтня у Володимирі-Волинському на вулиці Гулевичівни трапилася пожежа: загорівся житловий будинок.Про це БУГу повідомили вогнеборці.Загоряння ліквідували швидко після виклику пожежники ДПРЧ-7.Причина загоряння – порушення правил безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів.Загиблих та травмованих немає.

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