вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку. ФОТО

У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку. ФОТО
13-го жовтня у Володимирі-Волинському на вулиці Гулевичівни трапилася пожежа: загорівся житловий будинок.

Про це БУГу повідомили вогнеборці.

Загоряння ліквідували швидко після виклику пожежники ДПРЧ-7.

Причина загоряння – порушення правил безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів.

Загиблих та травмованих немає.

У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку. ФОТО
У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку. ФОТО
У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, пожежа, житловий будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку. ФОТО
Сьогодні, 20:10
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Покрову
Сьогодні, 20:00
Журналісти авторитетного спортивного журналу зганьбилися, називаючи склад збірної України
Сьогодні, 19:38
У Луцьку з перинатального центру виписали трійню, яку виходжували майже 3 місяці. ФОТО
Сьогодні, 19:13
У Луцьку хочуть змінити маршрут одного з тролейбусів
Сьогодні, 18:57
Схожі новини
У місті на Волині горів гараж У місті на Волині горів гараж
20 серпень, 16:04
У селі на Волині сталася пожежа у житловому будинку У селі на Волині сталася пожежа у житловому будинку
08 липень, 12:05
Встановили причину пожежі у колишньому ресторані поблизу Володимира Встановили причину пожежі у колишньому ресторані поблизу Володимира
01 липень, 13:15
Біля Володимира-Волинського горить колишній ресторан Біля Володимира-Волинського горить колишній ресторан
25 червень, 20:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку. ФОТО
Сьогодні, 20:10
 0
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Покрову
Сьогодні, 20:00
 0
Журналісти авторитетного спортивного журналу зганьбилися, називаючи склад збірної України
Сьогодні, 19:38
 0
У Луцьку з перинатального центру виписали трійню, яку виходжували майже 3 місяці. ФОТО
Сьогодні, 19:13
 0
У Луцьку хочуть змінити маршрут одного з тролейбусів
Сьогодні, 18:57
 0
Медіа
відео
1/8