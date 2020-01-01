У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку. ФОТО
Сьогодні, 20:10
13-го жовтня у Володимирі-Волинському на вулиці Гулевичівни трапилася пожежа: загорівся житловий будинок.
Про це БУГу повідомили вогнеборці.
Загоряння ліквідували швидко після виклику пожежники ДПРЧ-7.
Причина загоряння – порушення правил безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів.
Загиблих та травмованих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це БУГу повідомили вогнеборці.
Загоряння ліквідували швидко після виклику пожежники ДПРЧ-7.
Причина загоряння – порушення правил безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів.
Загиблих та травмованих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку. ФОТО
Сьогодні, 20:10
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Покрову
Сьогодні, 20:00
Журналісти авторитетного спортивного журналу зганьбилися, називаючи склад збірної України
Сьогодні, 19:38
У Луцьку з перинатального центру виписали трійню, яку виходжували майже 3 місяці. ФОТО
Сьогодні, 19:13
У Луцьку хочуть змінити маршрут одного з тролейбусів
Сьогодні, 18:57