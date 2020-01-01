Ранок 14 жовтня: в Україні – 5 590 нових випадків коронавірусу, на Волині – антирекорд

Станом на 14 жовтня в Україні виявили 276 177 випадків коронавірусу, з них за останню добу - 5 590.Про це повідомляє спеціальний ресурс РНБО.Найбільше нових випадків хвороби зареєстрували у Харківській області (637), Києві (422), Львівській області (345), Дніпропетровській області (342).На жаль, за минулу добу від ускладнень коронавірусу померли 107 осіб. Від початку пандемії загальна кількість летальних випадків становить 5 229.На щастя, станом на 14 жовтня недугу здолали 118 699 людей, з них за останню добу - 2 137 українців.На Волині за добу – 185 нових випадків коронавірусу. Загалом в області від ускладнень коронавірусу померли 211 людей, четверо - за останню добу.