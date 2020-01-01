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Через погіршення епідситуації Волинська ОДА просить, аби священники проводили онлайн-богослужіння

Через погіршення епідситуації Волинська ОДА просить, аби священники проводили онлайн-богослужіння
Через зростання нових випадків коронавірусу Волинська обласна державна адміністрація закликає утриматися від проведення масових заходів, у тому числі й релігійних.

З цією метою перший заступник голови ОДА Сергій Мовенко провів зустріч із представниками Волинської Ради Церков. Зустріч відбулася 13 жовтня, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

На початку зустрічі перший заступник голови облдержадміністрації розповів про епідеміологічну ситуацію в області. За словами Сергія Мовенка, рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію росте з кожним днем не тільки на Волині, а й в країні в цілому.

Керівництво області вживає усіх необхідних заходів, аби зменшити рівень поширення небезпечної інфекції. Зокрема, в ході засідання обласної ТЕБ та НС прийняли ряд важливих рішень щодо роботи розважальних закладів, закладів освіти та культури та затвердили нове епідеміологічне зонування. На жаль, на Волині збільшилась кількість районів «помаранчевої» зони. А це означає, що ми наближаємося до встановлення жорсткого карантину.

«Необхідно розірвати ланцюг захворюваності та зменшити коло контактних осіб. Для цього необхідно відмовитися від проведення масових заходів, в тому числі і релігійних, – наголосив перший заступник голови ОДА. – Звертаємось до вас з проханням по можливості перевести богослужіння у храмах в онлайн-режим. Так як це було в період Великодніх свят. В церквах необхідно дотримуватися усіх карантинних вимог та користуватися засобами індивідуального захисту».

Також перший заступник голови ОДА звернувся із проханням до керівників релігійних організацій: «Ви користуєтесь неабияким авторитетом у своїх релігійних громадах, до вас прислухаються. Відтак, просимо провести серед вірян профілактичні бесіди щодо дотримання карантинних вимог. Сподіваємось на ваше розуміння, підтримку та допомогу у цій нелегкій боротьбі».

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Теги: Волинь, онлайн-богослужіння, коронавірус
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