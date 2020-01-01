Медики перекрили дорогу біля Луцькради





Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.



Протестувальники вирішили, що 10 хвилин ходитимуть, 3 хвилини пропускатимуть автівки.



Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, на акцію протесту проти організації «коронавірусного» блоку у пологовому будинку міста Луцька зібралися працівники лікарні. Із самого ранку майже п’ятдесят людей із плакатами «COVID від малят» зібралися під Луцькою міською радою, аби вплинути на рішення депутатів.



Завідувач відділенням дитячої реанімації Віталій Богданович розповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих.



Сьогодні, 15 жовтня, о 15 годині в пологовий приїдуть представники облдержадміністрації та міськради, аби обговорити проблему.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Луцького клінічного пологового будинку, які протестують під міською радою, перекрили рух вулицею Богдана Хмельницького.Про це повідомляє власкорПротестувальники вирішили, що 10 хвилин ходитимуть, 3 хвилини пропускатимуть автівки.Нагадаємо, сьогодні,будинку міста Луцька зібралися працівники лікарні. Із самого ранку майже п’ятдесят людей із плакатами «COVID від малят» зібралися під Луцькою міською радою, аби вплинути на рішення депутатів.Завідувач відділенням дитячої реанімаціїрозповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих.Сьогодні, 15 жовтня, о 15 годині в пологовий приїдуть представники облдержадміністрації та міськради, аби обговорити проблему.

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