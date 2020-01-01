На автодорозі «Ковель – Жовква» під колесами вантажівки загинув чоловік





Смертельна автопригода трапилася учора, 14 жовтня,



За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель Володимира-Волинського. Постраждалий від отриманих травм помер на місці.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що загиблий – 61-річний чоловік райцентру.



Слідчі за фактом летальної ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі сполученням «Ковель – Жовква» у Володимирі-Волинському автомобіль DAF на смерть збив пішохода, котрий рухався проїжджою частиною.Смертельна автопригода трапилася учора, 14 жовтня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель Володимира-Волинського. Постраждалий від отриманих травм помер на місці.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що загиблий – 61-річний чоловік райцентру.Слідчі за фактом летальної ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію