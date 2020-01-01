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На автодорозі «Ковель – Жовква» під колесами вантажівки загинув чоловік

На автодорозі «Ковель – Жовква» під колесами вантажівки загинув чоловік
На автодорозі сполученням «Ковель – Жовква» у Володимирі-Волинському автомобіль DAF на смерть збив пішохода, котрий рухався проїжджою частиною.

Смертельна автопригода трапилася учора, 14 жовтня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель Володимира-Волинського. Постраждалий від отриманих травм помер на місці.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що загиблий – 61-річний чоловік райцентру.

Слідчі за фактом летальної ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії. Триває слідство.

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Теги: смертельна аварія, Володимир-Волинський
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