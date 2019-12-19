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Ексгравець збірної України став тренером московського «Динамо»

Ексгравець збірної України став тренером московського «Динамо»
Колишній нападник збірної України Андрій Воронін увійшов у тренерській штаб московського "Динамо".

Про це йдеться на сайті Sportanalytic.com.

Він буде асистентом наставника команди Сандро Шварца, з яким Воронін колись грав у футбол.

Сам Воронін вже заявив, что дуже радий новій работв и чекає яскравого етапу в житті.

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Теги: футбол, спорт, Україна
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