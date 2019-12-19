Ексгравець збірної України став тренером московського «Динамо»
Сьогодні, 03:17
Колишній нападник збірної України Андрій Воронін увійшов у тренерській штаб московського "Динамо".
Про це йдеться на сайті Sportanalytic.com.
Він буде асистентом наставника команди Сандро Шварца, з яким Воронін колись грав у футбол.
Сам Воронін вже заявив, что дуже радий новій работв и чекає яскравого етапу в житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Sportanalytic.com.
Він буде асистентом наставника команди Сандро Шварца, з яким Воронін колись грав у футбол.
Сам Воронін вже заявив, что дуже радий новій работв и чекає яскравого етапу в житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ексгравець збірної України став тренером московського «Динамо»
Сьогодні, 03:17
Волинські важкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 02:16
В Києві обірвався ліфт з медиками «швидкої»
Сьогодні, 01:13