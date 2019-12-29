вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські волейболістки отримали суперниць у Кубку України

Волинські волейболістки отримали суперниць у Кубку України
Волейбольна команда "Волинь-Університет-ОДЮСШ" дізналася суперників, з якими зіграє у наступному етапі Кубку України.

Результати жеребкування оприлюднили на сторінці Федерації волейболу України.

Так, за результатами жеребкування, яке відбулося 15 жовтня, волинянки потрапили до групи "Ґ". Також до цієї групи, крім підопічних Богуслава Галицького, потрапили команди "Галичанка", "ХПКСП" та СК "Прометей-2- ДДТУ".

Волинські волейболістки отримали суперниць у Кубку України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волейбол, спорт, Волинь, Кубок України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі біля Луцька спускають воду зі ставків, які знаходяться у заказнику. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські волейболістки отримали суперниць у Кубку України
15 жовтень, 23:34
Луцький режисер пропонує змінити герб міста і зобразити на ньому кота
15 жовтень, 22:54
Волинський перинатальний центр співпрацюватиме з Бельгією. ФОТО
15 жовтень, 22:15
Схожі новини
Дві перемоги на старті сезону: волинські волейболістки гідно виступили на чемпіонаті України Дві перемоги на старті сезону: волинські волейболістки гідно виступили на чемпіонаті України
14 вересень, 20:26
Волинські волейболістки перемогли суперниць з Чернігова Волинські волейболістки перемогли суперниць з Чернігова
29 грудень, 2019, 05:09
Луцькі волейболістки здолали суперниць з Вінниці. ВІДЕО Луцькі волейболістки здолали суперниць з Вінниці. ВІДЕО
24 листопад, 2019, 13:13
Волинянки здобули перемогу на змаганнях з волейболу Волинянки здобули перемогу на змаганнях з волейболу
06 травень, 2019, 19:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Києві обірвався ліфт з медиками «швидкої»
Сьогодні, 01:13
 0
У селі біля Луцька спускають воду зі ставків, які знаходяться у заказнику. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинські волейболістки отримали суперниць у Кубку України
15 жовтень, 23:34
 0
Луцький режисер пропонує змінити герб міста і зобразити на ньому кота
15 жовтень, 22:54
 0
Медіа
відео
1/8