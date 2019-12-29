Волинські волейболістки отримали суперниць у Кубку України
15 жовтень, 23:34
Волейбольна команда "Волинь-Університет-ОДЮСШ" дізналася суперників, з якими зіграє у наступному етапі Кубку України.
Результати жеребкування оприлюднили на сторінці Федерації волейболу України.
Так, за результатами жеребкування, яке відбулося 15 жовтня, волинянки потрапили до групи "Ґ". Також до цієї групи, крім підопічних Богуслава Галицького, потрапили команди "Галичанка", "ХПКСП" та СК "Прометей-2- ДДТУ".
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Результати жеребкування оприлюднили на сторінці Федерації волейболу України.
Так, за результатами жеребкування, яке відбулося 15 жовтня, волинянки потрапили до групи "Ґ". Також до цієї групи, крім підопічних Богуслава Галицького, потрапили команди "Галичанка", "ХПКСП" та СК "Прометей-2- ДДТУ".
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