В Україні може різко зрости ціна на номерні знаки





Відповідний законопроєкт підтримали у Кабміні, повідомляє



Наразі Головний сервісний центр МВС щороку проводить тендерну процедуру. Потім закуплені автономери передає до регіональних сервісних центрів, які відправляють їх до територіальних сервісних центрів. На думку МВС, така процедура громіздка та економічно невигідна.



Для споживача законопроєкт означає, що:



– ціни на номерні знаки значно зростуть;



– всі тендерні закупівлі були і є предметом контролю Антимонопольного комітету. При введенні нового закону контрольна діяльність АМКУ автоматично припиниться. І держава фактично усунеться від контролю за цінами на автомобільні номери;



– якщо через тендери МВС закуповує автознаки по 108,6 грн, то після схвалення законопроєкту ціна, на думку експертів, буде становити близько 600 грн.



«Завдяки системі Prozorro автовласники мали можливість купувати номерні знаки за оптимальною ціною. Великі виробники працювали по-білому, виходячи з наявних тендерних договорів. Цей же законопроєкт фактично веде ринок в тінь», – стверджує експерт ринку Тетяна Селіхова.



З її слів, сервісні центри через довірених людей зможуть продавати «франшизи» на виробництво номерних знаків, що напряму вплине на їхню вартість.



«Тому здорожчення номерних знаків до 600 грн є цілком реалістичним прогнозом. Зараз через інструментарій законопроєкту під слушним приводом вигадуються нові схеми монополізації ринку», – каже Селіхова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виготовлення номерних знаків пропонують передати суб’єктам господарювання. Держава вартість таких номерів контролювати не буде.Відповідний законопроєкт підтримали у Кабміні, повідомляє finance.ua Наразі Головний сервісний центр МВС щороку проводить тендерну процедуру. Потім закуплені автономери передає до регіональних сервісних центрів, які відправляють їх до територіальних сервісних центрів. На думку МВС, така процедура громіздка та економічно невигідна.Для споживача законопроєкт означає, що:– ціни на номерні знаки значно зростуть;– всі тендерні закупівлі були і є предметом контролю Антимонопольного комітету. При введенні нового закону контрольна діяльність АМКУ автоматично припиниться. І держава фактично усунеться від контролю за цінами на автомобільні номери;– якщо через тендери МВС закуповує автознаки по 108,6 грн, то після схвалення законопроєкту ціна, на думку експертів, буде становити близько 600 грн.«Завдяки системі Prozorro автовласники мали можливість купувати номерні знаки за оптимальною ціною. Великі виробники працювали по-білому, виходячи з наявних тендерних договорів. Цей же законопроєкт фактично веде ринок в тінь», – стверджує експерт ринкуЗ її слів, сервісні центри через довірених людей зможуть продавати «франшизи» на виробництво номерних знаків, що напряму вплине на їхню вартість.«Тому здорожчення номерних знаків до 600 грн є цілком реалістичним прогнозом. Зараз через інструментарій законопроєкту під слушним приводом вигадуються нові схеми монополізації ринку», – каже Селіхова.

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