Курс валют у Луцьку на 17 жовтня





Євро при купівлі становить – 32.91, продажу – 33.39.



Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.81, продаж – 7.47.

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