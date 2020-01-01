Курс валют у Луцьку на 17 жовтня
Сьогодні, 09:36
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.23, а продаж – 28.48.
Євро при купівлі становить – 32.91, продажу – 33.39.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.81, продаж – 7.47.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 32.91, продажу – 33.39.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.81, продаж – 7.47.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 17 жовтня
Сьогодні, 09:36
У місті на Волині запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
Сьогодні, 08:26
Обслуговуватиме 7 тисяч пацієнтів: у волинському місті відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 06:29