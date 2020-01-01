У селищі на Волині через необережне поводження з вогнем горів 5-поверховий житловий будинок





До служби "101" повідомлення про загорання надійшло 17 жовтня о 22:20, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Пожежа виникла в підвальному приміщенні. Горіння ліквідовували о 22:45. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.



18 жовтня о 10:05 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку у селі Колодяжне Ковельського району. Пожежу ліквідували о 11:30. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В 5-ти поверховому цегляному житловому будинку у селищі Ратне сталась пожежа.До служби "101" повідомлення про загорання надійшло 17 жовтня о 22:20, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Пожежа виникла в підвальному приміщенні. Горіння ліквідовували о 22:45. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.18 жовтня о 10:05 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку у селі Колодяжне Ковельського району. Пожежу ліквідували о 11:30. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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