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У селищі на Волині через необережне поводження з вогнем горів 5-поверховий житловий будинок

У селищі на Волині через необережне поводження з вогнем горів 5-поверховий житловий будинок
В 5-ти поверховому цегляному житловому будинку у селищі Ратне сталась пожежа.

До служби "101" повідомлення про загорання надійшло 17 жовтня о 22:20, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Пожежа виникла в підвальному приміщенні. Горіння ліквідовували о 22:45. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

18 жовтня о 10:05 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку у селі Колодяжне Ковельського району. Пожежу ліквідували о 11:30. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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Теги: пожежа, Волинь
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