У Луцьку затримали трьох хлопців з наркотиками

Луцькі поліцейські виявили трьох молодих чоловіків з наркотиками.Інформують, що 17 жовтня патрульні з роти тактико-оперативного реагування на вулиці Конякіна, помітили, як водій Mercedes Vito зіткнувся з Opel Zafira та розпочав втікати з місця події.Патрульні, переслідували автівку і зупинили її на вулиці Домни Гордіюк. При спілкуванні з 25-річним у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння, показав позитивний результат.Окрім цього, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні провели поверхневу перевірку автомобіля, в якому виявили речовину рослинного походження, зеленого кольору, схожу на наркотичну — канабіс.Цього ж дня на вулиці Карбишева та Конякіна при поверхневій перевірці, виявили речовину рослинного походження, зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичну — канабіс у двох 24-річних хлопців.В усіх випадках на місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.