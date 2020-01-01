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У Луцьку затримали трьох хлопців з наркотиками

У Луцьку затримали трьох хлопців з наркотиками
Луцькі поліцейські виявили трьох молодих чоловіків з наркотиками.

Інформують, що 17 жовтня патрульні з роти тактико-оперативного реагування на вулиці Конякіна, помітили, як водій Mercedes Vito зіткнувся з Opel Zafira та розпочав втікати з місця події.

Патрульні, переслідували автівку і зупинили її на вулиці Домни Гордіюк. При спілкуванні з 25-річним у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння, показав позитивний результат.

Окрім цього, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні провели поверхневу перевірку автомобіля, в якому виявили речовину рослинного походження, зеленого кольору, схожу на наркотичну — канабіс.

Цього ж дня на вулиці Карбишева та Конякіна при поверхневій перевірці, виявили речовину рослинного походження, зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичну — канабіс у двох 24-річних хлопців.
В усіх випадках на місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
У Луцьку затримали трьох хлопців з наркотиками

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Теги: наркотики, Луцьк, поліція
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