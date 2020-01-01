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У Луцьку – аварія біля історичного факультету ВНУ. ФОТО

У Луцьку – аварія біля історичного факультету ВНУ. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві автівки біля історичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Про це пише «Волинь. Правда», посилаючись на повідомлення очевидців.

Так, близько 20:00 на кільці зіткнулись два автомобілі. Як розповіли очевидці, зелений автомобіль не надав перевагу червоному, в результаті чого відбулось зіткнення.

На місці аварії працює екіпаж патрульної поліції.

У Луцьку – аварія біля історичного факультету ВНУ. ФОТО
У Луцьку – аварія біля історичного факультету ВНУ. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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