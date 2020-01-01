У Луцьку – аварія біля історичного факультету ВНУ. ФОТО





Про це пише «Волинь. Правда», посилаючись на повідомлення очевидців.



Так, близько 20:00 на кільці зіткнулись два автомобілі. Як розповіли очевидці, зелений автомобіль не надав перевагу червоному, в результаті чого відбулось зіткнення.



На місці аварії працює екіпаж патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулися дві автівки біля історичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки.Про це пише «Волинь. Правда», посилаючись на повідомлення очевидців.Так, близько 20:00 на кільці зіткнулись два автомобілі. Як розповіли очевидці, зелений автомобіль не надав перевагу червоному, в результаті чого відбулось зіткнення.На місці аварії працює екіпаж патрульної поліції.

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