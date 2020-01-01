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«Червона» зона карантину: у Ківерцівському районі заборонили посадку пасажирів у транспорт

«Червона» зона карантину: у Ківерцівському районі заборонили посадку пасажирів у транспорт
Через погіршення епідеміологічної ситуації у Ківерцівському районі посилили карантин.

Вчора під час засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про посилення протиепідемічних заходів, йдеться на сайті Горохівської РДА.

Відтак, враховуючи рішення Державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, згід з яким Ківерцівський район - у "червоній" зоні карантину, на території заборонили:

- посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів “автоконцертів”;

- приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім “автокінотеатрів”);

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання».


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Теги: зонування, Ківерцівськиц район, посилення карантину
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