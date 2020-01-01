«Червона» зона карантину: у Ківерцівському районі заборонили посадку пасажирів у транспорт





Вчора під час засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про посилення протиепідемічних заходів,



Відтак, враховуючи рішення Державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, згід з яким Ківерцівський район - у "червоній" зоні карантину, на території заборонили:



- посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;



- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);



- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів “автоконцертів”;



- приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім “автокінотеатрів”);



- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);



- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;



- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;



- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:



- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;



- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;



- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;



- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через погіршення епідеміологічної ситуації у Ківерцівському районі посилили карантин.Вчора під час засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про посилення протиепідемічних заходів, йдеться на сайті Горохівської РДА.Відтак, враховуючи рішення Державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, згід з яким, на території заборонили:- посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів “автоконцертів”;- приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім “автокінотеатрів”);- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення,- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію