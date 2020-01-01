Луцьк та Зимнівська громада – серед переможців конкурсу цифровізації
Сьогодні, 16:06
Місто Луцьк та Зимнівська громада 19 жовтня стали переможцями конкурсу «Дієва громада».
За рішенням експертної ради конкурсу були визнані переможцями 39 громад та міст у 16-ти номінацій. Луцьк отримав відзнаку у номінації «Інновації у сфері транспорту», а Зимнівська громада – «Інновації у сфері освіти», - інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Зазначається, що протягом минулого місяця більше 700 учасників зареєструвалися для участі у конкурсі та близько 100 громад і міст взяли участь та ознайомили з власними досягненнями у впровадженні цифрових рішень.
У листопаді 2020 року Міністерством цифрової трансформації України будуть оприлюднені найуспішніші кейси громад-переможців конкурсу з цифровізації.
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За рішенням експертної ради конкурсу були визнані переможцями 39 громад та міст у 16-ти номінацій. Луцьк отримав відзнаку у номінації «Інновації у сфері транспорту», а Зимнівська громада – «Інновації у сфері освіти», - інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Зазначається, що протягом минулого місяця більше 700 учасників зареєструвалися для участі у конкурсі та близько 100 громад і міст взяли участь та ознайомили з власними досягненнями у впровадженні цифрових рішень.
У листопаді 2020 року Міністерством цифрової трансформації України будуть оприлюднені найуспішніші кейси громад-переможців конкурсу з цифровізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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