Луцьк та Зимнівська громада – серед переможців конкурсу цифровізації

Місто Луцьк та Зимнівська громада 19 жовтня стали переможцями конкурсу «Дієва громада».За рішенням експертної ради конкурсу були визнані переможцями 39 громад та міст у 16-ти номінацій. Луцьк отримав відзнаку у номінації «Інновації у сфері транспорту», а Зимнівська громада – «Інновації у сфері освіти», - інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Зазначається, що протягом минулого місяця більше 700 учасників зареєструвалися для участі у конкурсі та близько 100 громад і міст взяли участь та ознайомили з власними досягненнями у впровадженні цифрових рішень.У листопаді 2020 року Міністерством цифрової трансформації України будуть оприлюднені найуспішніші кейси громад-переможців конкурсу з цифровізації.